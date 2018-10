LAMBRETTA. DE CHIRICO (FI): COME PREANNUNCIATO NUOVA OCCUPAZIONE, SINDACO DORME UN’ORA IN PIÙ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 ottobre 2018 – Nella notte è stato rotto il lucchetto del cancello di una fabbrica dismessa in viale Toscana e una carovana di camper ha preso possesso dell’immobile. Complice l’oscurità, inizialmente si pensava all’arrivo di ROM, ma le immagini inviatemi questa mattina dai residenti del quartiere tolgono ogni dubbio. Ad occupare sono giovani di un centro sociale, probabilmente il Lambretta che in settimana avevano preannunciato il “ritorno”. Nonostante il preavviso, l’amministrazione comunale continua a dormire sonni tranquilli e le chiamate dei cittadini alle Forze dell’Ordine per il momento non hanno sortito effetto. I milanesi sono stanchi di leggere sui giornali le dichiarazioni del sindaco di condanna all’illegalità e alle occupazioni, Sala passi dalle parole ai fatti. Prima che la festa (abusiva) abbia inizio.

Redazione