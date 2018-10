L’ANPI in merito alla bocciatura da parte del consiglio comunale di Abbiategrasso della mozione di Finiguerra

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 28 ottobre 2018 – Riceviamo e pubblichiamo dall’ANPI di Abbiategrasso:

Allibiti, sgomenti, preoccupati, sicuramente preoccupati.

Questi sono i sentimenti con cui si sono svegliati molti abbiatensi, il giorno dopo che il consiglio comunale ha bocciato la mozione presentata dal consigliere Domenico Finiguerra. La mozione chiedeva al comune di concedere gli spazi pubblici solo a chi si dichiarerà in linea con il dettato costituzionale, cioè a chi dichiara esplicitamente di ripudiare il fascismo, di non farne la propaganda e di non professarne l’ideologia. Quello che a tutti i sinceri democratici sarebbe sembrato un passaggio scontato, cioè l’approvazione della mozione ad unanimità di tutto il consiglio comunale, evidentemente non lo è stato. Ben undici componenti dell’attuale consiglio comunale, con la complicità di altri tre che hanno preferito non votare, forse per celare il loro imbarazzo, hanno espresso in maniera palese il loro ripudio del valore portante della nostra Costituzione e oltraggiato la memoria degli abbiatensi deportati nei campi di sterminio e il sangue di tutti coloro che sono caduti nella lotta alla dittatura fascista. Noi come Anpi, ci siamo sempre ben guardati dall’entrare nella disputa elettorale tra gli schieramenti. Proprio per questo principio lo scorso luglio, forse anche troppo ingenuamente, ci siamo appellati al sindaco ed a quello che presumevamo fosse il suo spirito democratico, chiedendogli di vietare l’utilizzo di spazi pubblici ai fascisti. Non solo non lo ha fatto, ma ha continuato ad autorizzare eventi dei fascisti, l’ultimo la scorsa settimana. Forse il sindaco ha dimenticato che ha giurato di essere fedele alla Costituzione ed ai suoi valori? Signor sindaco, non basta riempirsi la bocca di belle parole nei discorsi tenuti; citare i suoi studi sul fascismo, che evidentemente sono serviti a poco. Sono i fatti che contano! I fatti parlano senza possibilità di ambiguità! Cosa racconterà ai giovani delle scuole abbiatensi al loro ritorno dai campi di sterminio? Che qui da noi, chi propaganda certi ideali, ha cittadinanza? Noi come Anpi, non ci arrenderemo mai alla legittimazione dei fascisti. Come abbiamo lottato nel passato recente contro chi ha provato a stravolgere la nostra costituzione, continueremo a lottare con tutte le nostre forze contro il fascismo e chi lo fiancheggia. Per questo, signor sindaco, ci rivolgiamo di nuovo a lei invitandola a fare un passo indietro: chieda alla sua maggioranza di approvare quanto contenuto nella mozione presentata dal consigliere Finiguerra, altrimenti faccia un atto di dignità e si dimetta.

Abbiategrasso 25 ottobre 2018