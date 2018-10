MALTEMPO. CONTINUANO LE PIOGGE, IN ARRIVO FORTE VENTO, RESTA ATTIVO IL COC

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 ottobre 2018 – Continua l’allerta per il maltempo. Il centro previsionale meteo della Regione Lombardia prevede un’intensificazione delle piogge a partire dalla mezzanotte di oggi, con perturbazioni che continueranno nella giornata di domani. È inoltre previsto l’arrivo di forte vento a partire dalle 6 di domani mattina, lunedì 29 ottobre.

Si invitano pertanto i cittadini a prestare particolare attenzione a non lasciare automobili parcheggiate nelle zone maggiormente a rischio per l’esondazione del Seveso e attivare le ordinarie tutele per le zone allagabili; si ricorda inoltre di evitare di lasciare le automobili parcheggiate sotto alberi ad alto fusto e a rimuovere da davanzali, balconi e terrazzini i vasi e gli oggetti che potrebbero essere portati via dal vento.

Resta attivo il Coc (Centro Operativo Comunale) presso il centro della Protezione Civile di via Drago al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza che scatta in caso di necessità.

Prosegue il monitoraggio costante dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano per verificare l’eventuale superamento della soglia di 80 centimetri e successivi superamenti del fiume Seveso a Cesano Maderno, Palazzolo, Milano via Valfurva. Monitorata anche la soglia di preallarme del fiume Lambro.

Al Coc partecipano Protezione Civile, Polizia Locale, servizio idrico MM. Avvisata AIPO per definire l’attivazione dello scolmatore di Palazzolo.

Redazione