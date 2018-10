Martedì 30 Ottobre torna Il Buono in Tavola dalla produzione agricola lombarda alle tavole dei milanesi

Il farmers’ market di piazza Sant’Eustorgio conferma la sua presenza all’ombra della Basilica con una vetrina di prodotti agricoli lombardi a chilometro vero. Ospite di martedì 30 Ottobre la nocciola in svariate declinazioni: dal frutto al naturale e tostato a torte, creme, olio e creme per il viso ed il corpo. E tra le bancarelle anche idee regalo quali ceramiche artistiche dipinte a mano e runner fatti a mano

Milano, 28Ottobre 2018 – Torna martedì 30 Ottobre dalle 8,30 alle 18 Il Buono in Tavola, mercato contadino all’ombra della Basilica di Sant’ Eustorgio, a pochi passi dai Navigli. Farmers’ market con il meglio della produzione agricola lombarda a chilometro vero, nell’ultimo appuntamento di Ottobre vedrà la presenza di un produttore extra-regione: l’azienda La Nocciola da Moncestino (AL) con la Tonda Gentile delle Langhe in tutte le sue declinazioni dal frutto al naturale e tostato a torte, creme, olio e creme per il viso ed il corpo.

Con la ripresa delle attività lo scorso 4 settembre, il mercato agricolo si è arricchito di nuovi prodotti e nuove realtà agricole lombarde, presenti a rotazione tra le bancarelle de Il Buono in Tavola. Martedì 30 Ottobre sarà il turno dell’azienda agricola biodinamica bergamasca Stefano Nervi, con l’artemisia, pianta conosciuta sin dall’antichità per le sue molteplici proprietà.

Che cosa troviamo all’ombra del parco della Basilica di Sant’Eustorgio? Salumi e formaggi, il pesce del Consorzio Produttori Parco del Ticino; pane fresco e focaccia, farine, torte salate, dolci, conserve, , il miele prodotto sulle montagne di Sondrio, i formaggi di capra bio dei pascoli di Montegrino, i salumi di maiale e di capra bio, le deliziose verdure di Carbonara al Ticino, gli arrosti, le carni bianche e rosse, il latte e le uova di Bergamo, le marmellate, il riso, i vini naturali, puro nettare d’uva da vigne centenarie. E ancora Capracanta, formaggio caprino a latte crudo del progetto filiera di Slow Food Sopra La Panca; la produzione di Cascina Santa Brera, realtà agricola bio del Parco Agricolo Sud. Il mercatino prevede, inoltre, la presenza di prodotti di artigianato: ceramiche artistiche dipinte a mano e i runner componibili di Nilaraflow.it caratterizzati da cerniere per unirsi e comporre la soluzione ideale per ogni tavola e ogni momento di convivialità.

Il farmers’ market di piazza Sant’Eustorgio ha preso il via nella primavera 2015 grazie ad un bando del Comune di Milano che ha voluto dare spazio all’agricoltura regionale ed alla sua produzione d’eccellenza. La filiera completa caratterizza questo farmers’ market nel cuore di Milano. Il tutto nel nome della sostenibilità, della biodiversità, della stagionalità dei prodotti: un mercatino indipendente che non è legato ad alcuna associazione ed è costituito solo da produttori agricoli lombardi.

Il Buono in Tavola darà appuntamento nelle giornate di martedì 6, 13, 20 e 27 Novembre.

Il Buono in Tavola

30 Ottobre 2018

E a Novembre: 6, 13, 20 e 27

Dalle 8,30 alle 18

Piazza Sant’ Eustorgio, lato destro della Basilica, Milano

Ingresso libero