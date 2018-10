Anziani, Municipio 4 ‘apre’ università della terza età

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2018 – “Non è mai troppo tardi per apprendere e formarsi. E farlo, può essere anche l’occasione per stare insieme, vivere il territorio, fare comunità”. Lo afferma il Presidente del Municipio 4 di Milano, Paolo Guido Bassi, intervenendo oggi all’apertura dell’anno accademico 2018-2019 dell’Università della Terza Età, avviata dal Municipio 4 in collaborazione con Auser Milano. Le lezioni, che verteranno su diverse tematiche – dal benessere, alla storia di Milano, dalla musica alla letteratura, si terranno nel palazzo municipale di via Oglio 18, il lunedì, dalle 15 alle 17, e sono totalmente gratuite per la cittadinanza. “L’iniziativa – racconta Bassi – ha avuto subito un grande successo. Alla presentazione di oggi sono venute oltre 40 persone, la maggior parte delle quali ha deciso di iscriversi. Molto probabilmente, saremo costretti a trovare una sala più grande di quella prevista. Un ‘imprevisto’ – sottolinea – che ci rendere molto felici. Da sempre – osserva – siamo attenti alle necessità degli anziani dei nostri quartieri e cerchiamo di offrire un’ampia gamma di iniziative utili, interessanti e aggregative”.

