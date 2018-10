Con ChocoDucale a Halloween a Vigevano ha il gusto del cioccolato artigianale

Dal 31 ottobre al 4 novembre in Piazza Ducale, Strada Sotterranea e nel Cortile del Castello Sforzesco

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 29 ottobre 2018 – Con ChocoDucale, la notte di Halloween a Vigevano avrà il gusto del cioccolato artigianale e alla domanda “dolcetto o scherzetto?” si potrà rispondere: pralina! Una delle grandi attrazioni della grande festa del cioccolato artigianale in programma dal 31 ottobre al 4 novembre in Piazza Ducale, Strada Sotterranea e nel Cortile del Castello Sforzesco, sarà infatti la dimostrazione della Speciale Pralina di Vigevano. La sfida lanciata attraverso i social è già partita: c’è tempo fino al 1 novembre per votare la pralina di Vigevano tra le tre proposte ispirate alle donne che hanno fatto la storia della città: la pralina de “Le cortigiane inquiete” con cioccolato al latte e arancio, dal gusto acido e dolce insieme come l’anima inquieta delle cortigiane; la pralina “Eleonora Duse” al cioccolato bianco e rosa dal carattere dolce, determinato e a volte “spinoso” come quello della Divina; la pralina “Camilla De’ Rodolfi”, una pralina fondente al rum dal gusto deciso per celebrare la forza e il coraggio di Camilla.

Ci aspettano tre giorni di appuntamenti dolci e golosi nell’evento organizzato da La Dimora Sforzesca – Distretto Commerciale in collaborazione con Chocomoments con il patrocinio del Comune di Vigevano e il contributo di Regione Lombardia, In Lombardia, Io Sto @Vigevano che porta a Vigevano. una selezione di pregiati cioccolati – dai monorigine al cioccolato di Modica – grazie alla mostra-mercato e ai suoi stand aperti mercoledì dalle 17.30 alle 23.00, giovedì e domenica dalle 10.00 alle 20.00 e venerdì e sabato fino alle 23.00.

Cooking show, degustazioni, laboratori per bambini e lezioni di cioccolato per adulti sono solo alcune delle attrazioni della Fabbrica del Cioccolato che ospiterà anche l’evento più atteso: la tavoletta da guinness lunga 27 metri che sarà realizzata sabato alle 18.30 da una squadra di maestri cioccolatieri in una sfida a tempo, alla quale seguirà una degustazione gratuita.

Si comincia mercoledì 31 ottobre presso La Fabbrica di Cioccolato – un vero e proprio laboratorio a cielo aperto allestito in Strada Sotterranea con stand sempre aperti e uno speciale Halloween dolcetto o scherzetto? Spazio poi ai cooking show dei maestri cioccolatieri per scopire come nasce una sacher e una pralina previsti tutti i giorni alle 15.00. E lo speciale cooking show dedicato alla Pralina di Vigevano in programma sabato alle 18.00. Per i più piccoli, c’è lo spazio Baby Ciok aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. I bambini potranno improvvisare con il cioccolato preparando deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione (costo € 5.00). Tutti i bambini in possesso del segnalibro della festa che è stato distribuito nelle scuole, avranno diritto uno sconto sul laboratorio. Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 tornano anche le lezioni di cioccolato per adulti, il mini-corso base di lavorazione del cioccolato in programma sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 (costo 30 euro prenotazione obbligatoria: giancarlo.maestrone@gmail.com).