Emozionante cerimonia per la consegna della Bandiera Italiana da parte dell’Arma dei Carabinieri alla scuola primaria Salvo D’Acquisto di Rho

Unica scuola scelta nell’hinterland milanese, accoglie con entusiasmo e gioia il simbolo italiano

(mi-lorenteggio.com) Rho, 29 ottobre 2018 – Questa mattina 250 bambini della scuola primaria Salvo D’Acquisto di Rho hanno partecipato alla cerimonia di consegna della Bandiera Italiana da parte dell’Arma dei Carabinieri, evento inserito nel programma delle commemorazioni del 4 Novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

L’evento si è svolto nella palestra scolastica allestita con dei pannelli preparati dagli alunni.

Oltre agli alunni, alla dirigente scolastica Paola Molesini, alla rappresentante dell’ufficio scolastico di Milano Maria Agnese Leopardi, alla coordinatrice del plesso Anna Murra, al corpo docente, la cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco di Rho Pietro Romano, del Tenente Colonnello Ruggero Rugge Comandante del nucleo Investigativo del Gruppo di Monza, del Capitano della Compagnia dei carabinieri di Rho Simone Musella, del Maresciallo maggiore Luigi Pino, del comandante del commissariato della Polizia di Stato di Rho-Pero Carmine Gallo, del nuovo prevosto di Rho don Luca Raimondi, del consigliere regionale Simone Giudici, nonché dei numerosi rappresentanti delle associazioni combattentistiche.

La scuola primaria Salvo D’Acquisto di via Castellazzo, che fa parte dell’Istituto comprensivo statale De Andrè, è stata l’unico istituto prescelto nell’hinterland milanese per questa emozionante e partecipata cerimonia, che ha visto anche la Fanfara dei Carabinieri costituita da ben 30 elementi, diretta dal Brigadiere Capo Cono Randazzo.

La dirigente scolastica ha avviato con un suo saluto la cerimonia passando la parola ad alcuni bambini che hanno letto pensieri e poesia sulla pace e contro la guerra. Maria Agnese Leopardi ha portato i saluti del provveditorato di Milano.

E’ stato poi la volta del Sindaco Pietro Romano, che ha salutato i tanti alunni presenti, le forze dell’ordine, le associazioni e il corpo insegnate.

Sono poi intervenuti il capitano Musella, che ha ringraziato per la calorosa accoglienza e il prevosto don Raimondi, che ha incitato i bambini a sventolare le bandierine italiane.

Un saluto è stato portato anche dal comandante Gallo del commissariato di polizia di Rho Pero.

Prima dell’Inno nazionale suonato dalla fanfara e cantato da tutti i presenti, la Bandiera Italiana, simbolo del nostro paese, è stata consegnata dal Maresciallo Luigi Pino nelle mani della dirigente scolastica Paola Molesini. Dopo la cerimonia, la Bandiera sarà custodita in una teca donata dal Comune di Rho e accompagnerà la vita scolastica con il suo alto valore simbolico.

Il Sindaco, Pietro Romano, dichiara :

“Ringrazio l’Arma della Carabinieri per aver scelto la scuola di Rho, unica scuola in cui sarà svolta questa cerimonia nell’area milanese. Un riconoscimento, che segna un momento significativo della storia di questa scuola. E’ stato molto emozionante vedere lo schieramento di tanti bambini insieme ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, emozione amplificata dalla presenza della prestigiosa Fanfara. I Carabinieri sono i nostri amici, così come è stato scritto dagli stessi bambini nei loro pannelli e ribadito dalle nelle loro parole. Un grande ringraziamento va a loro e al corpo insegnanti per la preparazione e l’accoglienza di questa manifestazione. Un momento dedicato alla fine della prima guerra mondiale, ma anche a Salvo D’Acquisto, a cui è dedicata questa scuola ed a tutti i Carabinieri. Davvero un bel momento in cui tutti, piccoli e grandi, hanno cantato insieme l’Inno d’Italia sventolando il Tricolore, la nostra bandiera segno dell’Unità d‘Italia. Non posso che ringraziare di cuore i Carabinieri per aver regalato questo momento ai nostri bambini”.

