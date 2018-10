Il Milano Quanta si impone sul Real Torino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2018 – Terzo successo consecutivo per il Milano Quanta che si impone sul Real Torino per 4 reti a 1.

I ragazzi di coach Rigoni faticano un po’ più del previsto complice anche l’attenta difesa dei torinesi. Il risultato si sblocca grazie alla rete di Ferrari, schierato per l’occasione in prima linea. Ma la reazione degli ospiti non tarda ad arrivare: su assist di Moro è Codebò a riportare la parità in pista, si va a riposo sull’1-1. A spezzare gli equilibri nella ripresa ci pensa Baldan, con una bella doppietta personale. A pochi minuti dallo scadere è lo stesso Baldan a imbeccare sottoporta Barsanti, per la rete del definitivo 4-1.

Protagonista. Tra i migliori in pista sabato al Quanta Club c’è stato senza dubbio Samuele Baldan. Queste le sue parole nel post partita: “Siamo partiti sottotono all’inizio, abbiamo faticato. Loro sono stati bravi a chiudersi in difesa. Ora però dobbiamo pensare al prossimo imminente obbiettivo, la Coppa FISR”.

Il campionato si ferma per lasciare spazio alla Coppa FISR che si svolgerà sabato 3 novembre, all’interno della manifestazione giovanile “Trofeo delle Regioni”. I rossoblu scenderanno in pista alle ore 13.45 per la semifinale con i Diavoli Vicenza. Eventuale finale alle ore 19.30 contro la vincente tra Cittadella e Ferrara.

HC Milano Quanta – Real Torino 4-1

Marcatori: 12’ Ferrari (M), 15’ Codebò (T), 12’ st Baldan (M), 14’ st Baldan (M), 22’ st Barsanti (M)

Classifica serie A

• Milano Quanta 9

• Ghosts Padova 9

• Diavoli Vicenza 6

• Asiago Vipers 5

• Ferrara Hockey 3

• Cittadella Hockey 3

• Monleale Sportleale 3

• CUS Verona 3

• Real Torino 1

• Snipers Civitavecchia 0

