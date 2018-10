INNOVAZIONE. VICEPRESIDENTE SALA: NATO IN LOMBARDIA PRIMO LABORATORIO CLINICO DI STAMPA IN 3D

AL POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA LA TECNOLOGIA DI ‘3D4MED’

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 29 ottobre 2018 – Inaugurato dal vicepresidente di Regione

Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università,

Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala

‘3D4MED’, il primo laboratorio clinico di stampa 3D all’interno

del Policlinico San Matteo di Pavia.

“Non è un caso che sia nato proprio in Lombardia il primo

laboratorio clinico di stampa 3D. Un grande successo – ha

commentato il vicepresidente – grazie al lavoro del Policlinico

San Matteo in collaborazione con l’università di Pavia. Quando

si lavora in team, non è precluso alcun risultato”.

Dotato di tecnologie di stampa in grado di soddisfare richieste

che si estendono dalla realizzazione di modelli anatomici per la

pianificazione chirurgica a modelli destinati alla didattica o

al training, il nuovo laboratorio consentirà anche lo sviluppo

di strumentazione per il singolo paziente e prototipi di

prodotti innovativi.

“Il nostro ‘Premio Lombardia è ricerca’ dell’8 novembre va

proprio in questa direzione. Premiamo le eccellenze che con le

loro scoperte scientifiche, legate alla medicina personalizzata

– ha aggiunto Fabrizio Sala – sono riuscite a raggiungere

risultati incredibili per sconfiggere malattie rare”.

Il prossimo bando che andrà a finanziare progetti di ricerca

sviluppati sul territorio lombardo va in questa direzione: “50

milioni di euro verranno destinati – ha chiarito Fabrizio Sala –

a 10-15 progetti che svilupperanno un brevetto e lo metteranno

in moto sul mercato. Premieremo i migliori, che dovranno essere

in grado di fare rete e collaborare con i centri di ricerca e

con tutto il mondo accademico”.

Redazione