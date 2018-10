LOMBARDIA. CAMBIAGHI: ‘A SCUOLA DI SPORT’, CRESCONDO LE ADESIONI AL PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA

COINVOLTI 268 ISTITUTI, PER 6207 CLASSI E 124.895 ALUNNI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2018 -Si è svolto oggi all’Auditorium Testori

il seminario formativo rivolto agli esperti che quest’anno si

occuperanno dell’iniziativa ‘A scuola di sport – Lombardia in

gioco’. Il progetto, realizzato in collaborazione con Ufficio

Scolastico Regionale, Coni Lombardia, CIP Lombardia e ANCI

Lombardia, è finanziato dalla Regione Lombardia con 1,1 milioni

di euro per l’anno scolastico in corso (2018/2019), coinvolgerà

268 istituti, per 6207 classi e 124.895 alunni, di cui 5432

disabili (4,35%).

POTENZIARE DISCIPLINE MOTORIE PER INSEGNARE SANA COMPETIZIONE

-“In Italia sono solo due le ore settimanali dedicate

all’educazione motoria nelle scuole primarie – ha dichiarato

l’assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi-.

Vogliamo partire da qui, dal potenziamento di questa disciplina,

anche nei suoi aspetti morali ed educativi, avvalendoci di

figure professioniste capaci di trasformare queste ore, vissute

spesso come semplice momento di gioco e svago, in un’occasione

preziosa per scoprire le proprie capacità e orientarsi nelle

diverse discipline sportive, da coltivare anche fuori dalla

scuola”. “Regione Lombardia – ha concluso Cambiaghi – vuole

incoraggiare i giovani, già a partire dai più piccoli, alla

pratica sportiva come leva per apprendere valori quali il

rispetto delle regole, l’abitudine al sacrificio e alla lealtà e

sana competizione intesi come condotta di vita”.

Giunto alla sua quinta edizione, ‘A scuola di sport – Lombardia

in gioco’ è cresciuto negli anni in modo significativo con

l’adesione sempre più numerosa di scuole e classi. Nella prima

edizione (2014/2015) avevano partecipato 62.811 alunni di 2.989

classi, dato raddoppiato nell’anno scolastico 2018/2019.

Nell’arco delle cinque edizioni Regione Lombardia ha stanziato

oltre 4,5 milioni. Il progetto, che intende valorizzare

l’attività motoria nelle scuole primarie statali della Lombardia

sia come attività fisica, sia come stile di vita, prevede, a

partire dal mese di novembre, l’affiancamento all’insegnante

della scuola primaria di esperti laureati in scienze motorie o

diplomati ISEF per 1 ora la settimana, per 20 ore annuali in

ogni classe. La seconda ora settimanale di educazione fisica

sarà svolta dall’insegnante di classe. Previsto, inoltre, un

tutor supervisore per ogni provincia, allo scopo di facilitare

il coordinamento fra il CONI, gli esperti e le scuole, per

favorire il buon funzionamento dell’iniziativa.

Gli esperti, che dovranno seguire corsi di formazione, hanno il

compito di insegnare agli allievi abilità motorie che concorrono

alla loro crescita considerata non solo sotto il profilo fisico,

ma anche cognitivo, affettivo e sociale. Particolare attenzione

verrà data al coinvolgimento degli alunni con disabilità e agli

alunni che presentano difficoltà di inserimento nel gruppo

classe.