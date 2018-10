Lombardia. Commissione regionale Antimafia: al via iter per indagine conoscitiva traffico rifiuti e roghi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2018 – Oggi la Commissione regionale Antimafia ha approvato all’unanimità la proposta di “Indagine Conoscitiva sullo stoccaggio e il traffico illecito di rifiuti con riferimento all’aumento dei casi di incendi e particolare attenzione alla presenza delle organizzazioni mafiose”. La proposta è di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza della Commissione Antimafia che ha presentato una bozza di programma organizzativo con obiettivi, contesti di riferimento e modalità operative.

Monica Forte, presidente della Commissione e portavoce del M5S Lombardia, dichiara: “Il traffico di rifiuti è l’ultima frontiera della criminalità organizzata di stampo mafioso. La ’Ndrangheta ha capito che è un grosso business. Si guadagna molto e si rischia meno rispetto per esempio al traffico di droga. Un incendio che abbia a che vedere con i rifiuti è da considerarsi come un segnale di un qualcosa di diverso che sta a monte e che a valle ha visto scatenarsi l’incendio.

In ordine sparso riporto dichiarazioni del Procuratore della Dda di Milano Alessandra Dolci, del Pubblico Ministero della Direzione Nazionale Antimafia Roberto Pennisi.

Per la criminalità organizzata il traffico di rifiuti è l’ultima frontiera. Proprio per questo la Regione Lombardia, anche alla luce dei roghi degli ultimi giorni, non può stare con le mani in mano. La politica deve lavorare per prevenire questi fenomeni. L’indagine conoscitiva sarà un primo passo nella giusta direzione”.

Redazione