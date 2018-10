MALTEMPO/2. L’EVOLUZIONE IN LOMBARDIA: FOCUS SU PRECIPITAZIONI E LIVELLI DEI FIUMI, RESTA ‘CODICE ROSSO’

REPORT SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE, AGGIORNAMENTO DELLE 15

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2018 – La Sala operativa della Protezione

civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata

dall’assessore regionale al Territorio e Protezione civile,

Pietro Foroni, ha diramato un aggiornamento sulla situazione

metereologica regionale, con nuove previsioni e indicazioni sui

quantitativi di precipitazioni, aggiornamenti sui livelli dei

fiumi e panoramica sulla situazione, con focus su sei province:

Bergamo, Brescia, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese.

PREVISTO PEGGIORAMENTO PER MERCOLEDÌ – Per martedì 30 ottobre è

previsto che le precipitazioni continuino fino al mattino, sulla

fascia alpina e prealpina mediamente deboli diffuse, altrove

sparse. In esaurimento su pianura e Appenino, mentre su fascia

alpina e prealpina ancora deboli sparse, tendenti ad esaurirsi

dal tardo pomeriggio-sera. Limite neve attorno a 1.200 metri

circa, con accumuli al più di 5 cm tra i 1.100 e i 1.200 metri.

Per la giornata di mercoledì 31 si prevede un nuovo

peggioramento in tarda mattina con precipitazioni.

PIOGGIA: A VARESE 145 MM IN 24 ORE – Nelle ultime 24 ore in

Lombardia si sono registrati quantitativi cumulati di pioggia

compresi fra i 94 e i 145 mm. Dalle ore 21 del 26 ottobre sono

caduti sulla regione dai 225 ai 415 mm di acqua. Questa la

situazione per alcune province, secondo i dati raccolti dalla

Protezione Civile:

– provincia di Bergamo: 111 mm (415 mm dalle ore 21 del 26/10);

– provincia di Lecco: 105 mm (331 mm);

– provincia di Varese: 145 mm (225 mm);

– provincia di Como: 94 mm (300 mm);

– provincia di Sondrio: 110 mm (300 mm);

– provincia di Brescia: 84 mm (da inizio evento 280 mm);

FIUMI: ESONDATO IL MELLA, BREMBO A RISCHIO – Attualmente il

livello dei corsi d’acqua lombardi sta risalendo e si prevede un

costante incremento nelle prossime ore, come conseguenza delle

precipitazioni. Il Centro Funzionale Regionale continua il

monitoraggio e segue l’evoluzione dei fenomeni in atto. Il fiume

Mella risulta esondato nel comune di Sarezzo (BS), l’Oglio sta

salendo ed è in moderata criticità, il Brembo ha superato la

soglia di elevata criticità a Brembate Sopra (BG). La centrale

di Allerta CRTAS del Canton Ticino (Svizzera) comunica un Avviso

di piena sul fiume Maggia, immissario del lago Maggiore.

FOCUS SU SEI PROVINCE – Il bollettino diffonde informazioni per

le province di Bergamo, Brescia, Monza e Brianza, Lecco, Sondrio

e Varese, per cui sono indicati sotto-eventi legati alle

criticità. Per la provincia di Bergamo è stato istituito il

Centro di coordinamento dei soccorsi (CCS) presso Prefettura nel

pomeriggio di domenica 28/10.

– Provincia di Bergamo: a Vilminore di Scalve si sono verificate

2 frane, una in località Fucine sulla ex SS294 al km 38+750, con

abbassamento della carreggiata; la seconda sulla SP58 al km

67+900, dove è crollato un muro di sostegno della strada: sono

state evacuate 5 famiglie (15 persone in totale), ricoverate

presso la casa parrocchiale. In giornata previsto sopralluogo

tecnico. Il monitoraggio notturno delle due frane è stato

affidato a 5 volontari. Viabilità: chiusa la SP 58 per frana e

il ponte della Stazione di Albino per il livello alto del fiume

Serio.

– Provincia di Brescia: a Berzo Demo esondazione corso d’acqua

del reticolo minore del Comune di Berzo Demo in destra

orografica Oglio a sud confluenza torrente Allione. Treni

rallentati ma linea non interrotta. Sono intervenuti 9

volontari. A Sarezzo, esondato il fiume Mella: chiusura del

ponte e della pista ciclabile, non ci sono criticità per il

centro abitato. A Vione intervento nella notte del 28 per

liberare la SS42 e la SP80 che corre parallela alla statale. Una

piccola frana ha interrotto una strada comunale per le malghe di

Vione. Abitazione isolata con presenza di famiglia residente.

Sono intervenuti 10 volontari.

– Provincia di Lecco: a Galbiate chiusa la strada SP46 per

caduta massi, senso unico alternato sulla SP 60. A Valvarrone

caduta massi su SP67 tra le località di Introzzo e Tremenico.

Presenza di viabilità alternativa. A Colico la SP 72 nella

giornata di domenica 28 è stata attraversata da un allagamento,

al momento permane chiusa in direzione nord (svincolo SS36 –

SS38). A Oliveto Lario SP 62 è aperta a senso unico alternato. A

Moggio chiusura della SP64 tra Moggio e Culmine San Pietro. Non

ci sono frazioni isolate.

– Provincia di Monza Brianza: ad Aicurzio e Sulbiate segnalata

la chiusura della SP 177 per allagamenti.

– Provincia di Sondrio: a Bormio isolate circa 180 persone (93

turisti e 87 operatori) a causa della chiusura del passo dello

Stelvio per neve e pericolo valanghe. Oggi 29/10 verrà attivato

Nucleo Tecnico Operativo. A Chiavenna piccolo smottamento in

località Malò. Al momento non si segnalano danni o

coinvolgimenti a persone o strutture. Il ‘bypass’ Gallivaggio è

stato chiuso nella notte del 28 e riaperto la mattina del 28

ottobre (si sta attuando il monitoraggio secondo il piano

di gestione del rischio idrogeologico).

– Provincia di Varese: a Germignaga piccolo smottamento su una

pista ciclo-pedonale.

ALLERTE IN CORSO – Il bollettino delle 15 integra gli avvisi di

rischio ‘rosso’ e ‘arancione’ emessi alle ore 13. In aggiunta si

segnalano: comunicazione FASE DI ALLARME per superamento soglia

pluviometrica frana Pal – Colate Val Rabbia e comunicazione di

MODERATA CRITICITÀ per superamento soglie pluviometriche

riferite alle frane di Val Torreggio e bypass Gallivaggio, per

superamento soglie pluviometriche riferita alla frana di Gera

Lario e per superamento livello soglie pluviometriche frana di

Bindo-Rossiga (Comune Cortenova LC).

COMUNICAZIONI TEMPESTIVE – La Sala operativa chiede di segnalare

con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi

sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei

fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala di

Protezione Civile regionale 800.061.160 o via mail all’indirizzo

cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it .

Redazione