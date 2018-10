MALTEMPO. FIUME PO, IN FORMAZIONE ONDA DI PIENA. RISCHIO IDRAULICO CON ALLERTA ARANCIONE IN PROVINCIA DI PAVIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2018 – La Sala Operativa della Protezione

Civile, la cui attività è coordinata dall’assessore al

Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha diramato oggi

un avviso di criticità localizzato per il fiume Po con codice

ARANCIONE per rischio idraulico nella zona PO1 (provincia di

Pavia, Po-Tanaro). Viene segnalata in formazione in territorio

piemontese un’onda di piena, il cui arrivo in Lombardia è atteso

entro le prossime 24 ore. Sulla base degli attuali scenari di

previsione, il colmo di piena dovrebbe raggiungere la sezione di

Ponte Valenza/AL nella prima parte della giornata di domani,

martedì 30 ottobre.

L’EVOLUZIONE PREVISTA – Al momento, viene segnalato un livello

di superamento della soglia di moderata criticità (ALLERTA

ARANCIONE, fase operativa di pre allarme), nella sezione di

Ponte Valenza: zona PO1, provincia di Pavia, Po-Tanaro, con

decorrenza dalle ore 00:00 del 30/10 alle 00:00 del 31/10.

Entro le prossime 36-48 ore è previsto il raggiungimento

dell’ordinaria criticità (ALLERTA GIALLO, fase operativa di

attenzione), nel tratto a valle del fiume, fino alla sezione di

Piacenza: PO2 (provincia di Pavia, Tanaro-Ticino), PO3

(provincia di Pavia, Ticino-Lambro) e PO4 (province di Lodi e

Cremona, Lambro-Adda) con decorrenza dalle ore 00:00 del 30/10

alle 00:00 del 1/11.

Potranno essere interessate le strutture e le attività poste

nelle aree golenali aperte, mentre non si prevede

l’interessamento delle aree golenali chiuse. Viene suggerito a

titolo precauzionale l’interdizione all’accesso nelle golenali

aperte, compreso l’utilizzo di piste ciclabili. Massima

attenzione da mantenere lungo il corso d’acqua nella zona PO1

(Po-Tanaro, provincia di Pavia).

COMUNICAZIONI TEMPESTIVE – La Sala operativa chiede di segnalare

con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi

sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei

fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala di

Protezione Civile regionale 800.061.160 o via mail all’indirizzo

cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it

Redazione