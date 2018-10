MALTEMPO. NODO MILANO IN ‘CODICE’ ROSSO PER RISCHIO IDRAULICO, ALLARME ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO ESTESO A OROBIE

REPORT SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE, AGGIORNAMENTO DELLE 13. CODICE ARANCIONE (CRITICITÀ MODERATA) PER VENTO FORTE SU REGIONE. ALLERTA CODICE ROSSO PER SEVESO E LAMBRO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2018 – La Sala operativa della Protezione

civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata

dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni,

conferma ed estende la situazione di allerta sui territori della

regione con una comunicazione di elevata criticità (CODICE

ROSSO) per rischio idrogeologico dalle ore 13 del 29 ottobre,

fino a revoca, sulle zone omogenee IM-04 (Laghi e Prealpi

varesine, provincia di Varese), IM-05 (Laghi e

Prealpi occidentali, province di Como e Lecco), IM-06 (Orobie

bergamasche, provincia di Bergamo), IM-07 (Valcamonica, province

di Bergamo e Brescia), IM-08 (Laghi e Prealpi orientali,

province di Bergamo e Brescia).

A seguito dei rovesci in corso, è stata inoltre diramata una

comunicazione di elevata criticità (CODICE ROSSO) per rischio

idraulico sulle zone omogenee IM-06 (Orobie bergamasche,

provincia di Bergamo) e IM-09 (Nodo idraulico di Milano,

province Como, Lecco, Monza e Brianza, Milano e Varese).

CODICE ARANCIONE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO – L’avviso vale anche

come comunicazione di moderata criticità (CODICE ARANCIONE) per

rischio idrogeologico sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna,

provincia Sondrio), IM-02 (Media-bassa Valtellina, provincia

Sondrio), IM-03 (Alta Valtellina, provincia Sondrio) e IM-14

(Appennino pavese, provincia di Pavia).

CODICE ARANCIONE PER RISCHIO IDRAULICO – Stesso codice

arancione, ma per rischio idraulico, per le zone omogenee IM-01

(Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-04 (Laghi e

Prealpi varesine, provincia Varese), IM-05 (Lario e Prealpi

occidentali, province di Como e Lecco), IM-07 (Valcamonica,

province Bergamo e Brescia), IM-08 (Laghi e Prealpi orientali,

province Bergamo e Brescia), IM-10 (Pianura centrale, province

di Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza e Milano),

IM-11 (Alta Pianura centrale, province Bergamo, Brescia, Cremona

e Mantova), IM-12 (Bassa pianura occidentale, province Cremona,

Lodi, Milano, Mantova) e IM-14 (Appennino pavese, provincia di

Pavia).

CODICE ARANCIONE PER VENTO FORTE – La Sala operativa segnala

anche codice arancione per rischio vento forte su tutto il

territorio regionale. Si raccomanda di prestare attenzione

transitando nei pressi di impalcature, cartelloni, alberi.

INDICAZIONI OPERATIVE – In conseguenza delle precipitazioni

diffuse registrare nelle ultime 24 ore, con cumuli di pioggia

sui settori alpini e prealpini tra i 200 e i 350 ml e delle

ulteriori precipitazioni previste l’Avviso della Sala operativa

della Protezione civile della Regione Lombardia chiede di

mantenere una fase di ‘preallarme’ per la salvaguardia della

pubblica incolumità e la riduzione dei rischi.

Sono attese onde di piena sui fiumi Brembo, Serio, Mella,

Chiese, Oglio e Adda (Valcamonica e Valtellina).

Sul reticolo nord milanese (Olona, Seveso, Lambro e corsi

d’acqua minori) il carattere temporalesco delle precipitazioni

determina una forte incertezza nelle previsioni dei valori di

pioggia previsti sull’area e dei livelli idrometrici attesi.

Possibili locali esondazioni nel pomeriggio-notte di oggi.

IL METEO – Per la giornata odierna si confermano precipitazioni

diffuse e continue: insistenti nuovamente sull’intera fascia

alpina e prealpina, insistenti anche su Appennino e parte di

pianura occidentale. Le precipitazioni risulteranno anche a

carattere di rovescio e temporale, specie nella seconda parte

della giornata, quando potranno formarsi linee temporalesche,

che dai settori meridionali della regione trasleranno ai settori

prealpini, in particolare centro-occidentali, determinando

fenomeni temporaleschi localmente intensi.

Dalla serata fenomeni in attenuazione e precipitazioni tendenti

a esaurirsi sulle pianure. Precipitazioni ancora in corso seppur

attenuate, su Appennino, fascia alpina e fascia prealpina.

Limite neve in giornata attorno a 2.300 metri, in abbassamento

in serata fino a 1.500 metri circa.

Venti da moderati a forti a tutte le quote per gran parte della

giornata: la velocità media si attesterà tra i 20 e i 40km/h,

nel pomeriggio-sera i venti potranno diffusamente rinforzare

ulteriormente, lasciando registrare velocità medie orarie tra i

35 e i 50km/h, con raffiche mediamente fino a 50-100km/h,

localmente non esclusi valori anche superiori. In tarda serata

venti tendenti in attenuazione a partire dai settori orientali

di pianura, salvo sul Pavese dove risulteranno in nuovo

ulteriore marcato rinforzo fino alle prime ore di domani,

martedì 30/10, con velocità media compresa tra 35-60km/h e

raffiche fino a 100km/h.

PREVISIONI – Domani, martedì 30/10, precipitazioni fino al

mattino su fascia alpina e prealpina mediamente deboli diffuse,

altrove sparse. Quindi in esaurimento su pianura e Appenino,

mentre su fascia alpina e prealpina ancora deboli sparse,

tendenti a esaurirsi dal tardo pomeriggio-sera.

La Sala operativa chiede di segnalare con tempestività eventuali

criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in

conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando

al numero verde della Sala di Protezione Civile regionale

800.061.160 o via mail all’indirizzo

cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it .

MALTEMPO. CODICE ROSSO PER I FIUMI SEVESO E LAMBRO

Rischio idraulico sull’area milanese. Coc in allerta

Milano, 29 ottobre 2018 – È stato emanato un bollettino di allerta regionale in codice rosso per rischio idraulico nell’area milanese in riferimento alla possibilità di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.

Inoltre, poiché permangono condizioni di maltempo e forti piogge il Centro operativo comunale (Coc), composto da Protezione civile, Polizia locale, MM servizi idrici, raccomanda preventivamente ai cittadini di non scendere in cantine e seminterrati nelle zone soggette a esondazione e di non depositarvi beni di valore; sempre nelle zone soggette a esondazione, di non parcheggiare l’auto. In tutta la città si raccomanda di non transitare in sottopassi o sostare presso argini e ponti e di non transitare lungo strade allagate perché potrebbero esserci buche o tombini aperti e non visibili.

A partire dalle ore 15.00 di oggi la Protezione civile comunale allestirà un punto informativo all’angolo fra via Cà Granda e via Valfurva.

I cittadini possono tenersi informati, oltre che attraverso gli organi di stampa, sulle pagine Facebook e sul sito web del Comune di Milano e, in caso di necessità, possono telefonare alla Centrale operativa della Protezione civile comunale ai numeri 02.884.65000-1-2.

