Rozzano. Cimiteri: vialetti ed edifici riqualificati per una maggiore accessibilità

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 29 ottobre 2018 – In occasione delle celebrazioni di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, che ricorrono il primo e due novembre, i cittadini di Rozzano potranno visitare i loro cari all’interno di cimiteri con spazi più funzionali e accessibili.

Gli interventi eseguiti nei cimiteri di Rozzano Vecchio e Ponte Sesto sono numerosi. A Rozzano Vecchio, quest’estate, è stato completamente sanificato e ritinteggiato l’edificio che ospita i colombari e gli ossari. Nelle scorse settimane, inoltre, dopo la messa a dimora dei cipressi, sono stati rimessi a nuovo i vialetti con una nuova pavimentazione più facilmente percorribile anche dai portatori di handicap. Gli stessi interventi sono in corso nel cimitero di Ponte Sesto dove è iniziata la piantumazione di 120 cipressi decorativi nella zona del campo comune. Sempre al cimitero di Ponte Sesto è stata inoltre installata in queste ore la porta elettrica con fotocellula che chiude l’edificio principale dei colombari, risolvendo così il fenomeno della presenza dei piccioni.

“E’ stata migliorata l’accessibilità dei nostri cimiteri Di Rozzano Vecchio e Ponte Sesto – dichiarano il sindaco Barbara Agogliati e Pietro Moro, assessore ai servizi cimiteriali -. Sappiamo quanto sia importante, soprattutto per le persone più anziane, poter accedere facilmente al cimitero e visitare in tutta sicurezza e tranquillità i propri cari. I nostri sforzi vanno in questa direzione, con lo scopo di migliorare e rendere sempre più funzionale un luogo così delicato e carico di significato per la memoria dei nostri defunti”.

In occasione della celebrazione di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti i cimiteri comunali resteranno aperti ai visitatori dalle ore 8.30 alle 18. E’ stato inoltre istituito un servizio bus di trasporto interno, riservato unicamente alla popolazione anziana, tra le frazioni e i cimiteri di Ponte Sesto e Rozzano Vecchio.

Redazione