Stop alle bici OFO a Trezzano, lo hanno deciso i ragazzi

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 29 ottobre 2018 – I ragazzi riflettono e propongono, i grandi approvano e decidono: le biciclette gialle non devono più entrare e circolare a Trezzano sul Naviglio perché troppi sono gli abbandoni e gli usi impropri che peggiorano il decoro urbano. Il servizio non è più attivo e le biciclette OFO non vanno più portate sul territorio comunale.

Nei giorni scorsi, il Consiglio comunale ha votato (9 favorevoli, un astenuto) un ordine del giorno proposto (attraverso il presidente Claudio Albini) dal Consiglio comunale dei Ragazzi che, a sua volta, l’aveva discusso e approvato lo scorso 15 ottobre in occasione della prima seduta dopo le vacanze estive.

“Vederle abbandonate per strada – dice Eleonora Malerba, sindaca dei Ragazzi – è indecente. È un peccato dover rinunciare a questa iniziativa ma purtroppo ci sono persone irrispettose che arrivano a spaccare il meccanismo per appropriarsene, ridipingendole con degli spray per poi mettersele nel box o nella cantina di casa. A mio avviso non erano state pensate per questo scopo ma per un utilizzo sociale e per aiutare le persone a spostarsi agevolmente nel traffico cittadino anche non trovandosi nel proprio paese”. Il CCR ha chiesto quindi al Consiglio comunale dei grandi la rimozione del servizio, per questione di decoro della città. E i grandi hanno accettato.

“Concordo nel rimuovere le bici OFO – ha spiegato il sindaco Fabio Bottero – perché in gran parte sono state distrutte e sono diventate una forma negativa di arredo urbano. Ma in questi anni, da quando sono state introdotte, ho visto circolare molti più giovani per il Paese: all’inizio quindi l’iniziativa ha portato effetti positivi ma poi ha prevalso il vandalismo su un bene pubblico che ci era stato donato. Dobbiamo però prendere spunto dagli aspetti positivi per sviluppare un servizio di bike sharing anche locale”.

“Il Consiglio comunale dei Ragazzi – ha aggiunto l’assessore Cristina De Filippi – è stato importantissimo in questi anni ed è cresciuto nel tempo. Le biciclette per noi sono importanti e lo sanno anche i ragazzi però è giusto richiedere che ci sia decoro sul nostro territorio. Abbiamo scritto a Città metropolitana e a Milano; ora

OFO ci ha assicurato che organizzerà il prelievo delle biciclette sparse sul territorio e ci ha proposto azioni congiunte per evitare che vengano riportate sul nostro territorio”.

Già dal mese di agosto viene applicata automaticamente un’addizionale qualora il cliente porti fuori dalla zona consentita e non la riporti all’interno entro 3 ore. OFO non è più operativa a Trezzano.

