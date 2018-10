SUPERMERCATI IPERDì, MALANCHINI (LEGA): BUONA NOTIZIA LA RICHIESTA DELLA CASSA INTEGRAZIONE, MA ATTENZIONE RESTI ALTA

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 29 OTTOBRE 2018 – “Anche se non si può ancora dire che la situazione sia completamente risolta, sono soddisfatto di sapere che la proprietà dei supermercati del gruppo SuperDì e IperDì si sarebbe decisa ad avanzare formale richiesta di attivazione dello strumento di tutela economica dei dipendenti in vista dell’incontro programmato per il 31 ottobre al Ministero dello Sviluppo Economico. Se quanto affermato sarà mantenuto, saremmo di fronte a un primo passo in attesa che si proceda con le cessioni dei punti vendita e la conservazione dei posto di lavoro. Da parte di Regione Lombardia, che a settembre ha avviato un confronto tra le parti, la guardia resta alta, così come l’impegno a fare quanto ci è possibile affinché venga garantito un futuro agli oltre mille lavoratori lombardi del gruppo presente nella Bergamasca con tre punti vendita ad Antegnate, Stezzano e Treviglio”. Lo dichiara il Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia Giovanni Malanchini, che nelle scorse settimane aveva incontrato i lavoratori del gruppo.

