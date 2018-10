TANGENZIALE DI MORBEGNO, FONTANA: GRANDE OPERA CHE MIGLIORERÀ L’ACCESSIBILITÀ A VALTELLINA E A CUORE DELL’EUROPA

Morbegno/SO, 29 ottobre 2018 – Dieci km di lunghezza dallo

svincolo di Cosio a quello di Tartano, 2 gallerie naturali di

lunghezza complessiva di circa 5 km e 5 viadotti. Un cunicolo di

emergenza per l’evacuazione delle gallerie che corre parallelo

all’infrastruttura e un costo di 280 milioni di euro, di cui 125

stanziati dalla Regione Lombardia.

Questi i numeri principali della Tangenziale di Morbagno (SO),

inaugurata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana con gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture,

Trasporti e Mobilità sostenibile), Massimo Sertori (Enti locali,

Montagna e Piccoli comuni), Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima)

e il sottosegretario ai Rapporti con il Consiglio regionale,

Fabrizio Turba.

VALTELINA RIESCE A TENERE INSIEME AGRICOLTURA, IMPRESA E TURISMO

– “Quando si inaugura un’opera pubblica importante come questa,

che contribuisce a migliorare l’accessibilità a un territorio

come quello della Valtellina – ha detto Fontana – l’unica valle

che riesce a tenere insieme agricoltura, impresa e turismo, è

una grande festa per tutti. Questa infrastruttura è la

dimostrazione di una Lombardia che ha voglia di guardare al

futuro e che non vuole fermarsi di fronte a nessuna difficoltà”.

FUTURO ANCORA PIU’ ROSEO – “Spero che l’inaugurazione di

quest’opera – ha aggiunto il presidente – sia foriera di un

futuro ancora più roseo. Tutti quanti ci stiamo impegnando per

portare i Giochi olimpici invernali del 2026 in Valtellina, se

questo sogno si realizzerà, sarà stato ancora più utile essere

riusciti a completare in tempo questo snodo viario”. Entro

l’anno dovrebbero partire anche i lavori della variante di

Tirano che, insieme a quella di Morbegno “avvicinerà

ulteriormente Milano alle montagne della Valtellina”.

GOVERNO MODIFICHI CODICE DEGLI APPALTI – Il presidente Fontana

ha quindi rivolto un appello al Governo affinché “renda più

semplice il rapporto con la Pubblica amministrazione e modifichi

il Codice degli appalti”.

Già dall’inizio della legislatura, la Giunta regionale ha

dedicato grande attenzione a questo tema approvando un primo

provvedimento che favorisce la semplificazione. “Non ci possiamo

fermare – ha concluso Fontana – perché neppure la capacità di

fare e la concretezza dei lombardi riescono a tenere la velocità

del mondo contemporaneo con un codice degli appalti come quello

vigente”.

Grande soddisfazione per

l’apertura della Tangenziale di Morbegno è stata espressa anche

dagli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture,

Trasporti e Mobilità sostenibile), Massimo Sertori (Enti locali,

Montagna e Piccoli comuni), Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima)

e il sottosegretario ai Rapporti con il Consiglio regionale,

Fabrizio Turba.

SERTORI: CON INTENTI FORTI SI OTTENGONO RISULTATI IMPORTANTI –

“Oggi – ha detto Sertori – è un giorno importante per la

popolazione valtellinese. Finalmente inauguriamo e apriamo al

traffico un’opera fondamentale per questo territorio, che ha

avuto e assunto un ruolo da protagonista. Gli enti locali, a

partire dalla Provincia, dal BIM, fino alla Camera di Commercio

hanno concorso anche economicamente per ottenere il

completamento di questa infrastruttura, strategica non solo per

i valtellinesi e gli abitanti della provincia di Sondrio, ma

anche per tutti i turisti e i cittadini italiani”.

IMPORTANTE COLLEGAMENTO CON NORD EUROPA – “L’arteria della SS 38

– ha continuato Sertori – è uno dei collegamenti più importanti

tra l’Italia e il Nord Europa, percorrendo la Valtellina e

arrivando fino al confine svizzero. L’assessore ha anche

ricordato come ieri siano state più di 5.000 le persone che, a

piedi o in bicicletta, hanno voluto partecipare alla

pre-inaugurazione “per toccare con mano un’opera attesa da tanti

anni”. “Per noi – ha concluso – è stato un gesto più che

simbolico per consegnare letteralmente questa strada ai

cittadini che tanto hanno sofferto in questi anni. E’ la

dimostrazione di come una volontà di intenti forti, in Italia,

riesca a ottenere risultati straordinari”.

TERZI, CON TEMPI DI PERCORRENZA RIDOTTI BENEFICI PER RESIDENTI E

TURISTI – La Tangenziale – ha aggiunto Claudia Maria Terzi –

consente di ridurre in maniera significativa i tempi di

percorrenza, e questo sarà particolarmente evidente durante gli

orari di punta e i giorni più critici. Migliorare

l’accessibilità della Valtellina significa agevolare l’affluenza

dei turisti, efficientare i collegamenti verso Milano e

garantire la vivibilità dei paesi interessati, che non subiranno

più il traffico di attraversamento e la presenza ingombrante dei

mezzi pesanti, con tutto quello che questo comporta per quanto

riguarda la salute dei cittadini, la sicurezza stradale e più in

generale la qualità della vita. Questa infrastruttura è

fondamentale non solo per la Valtellina ma per la Lombardia nel

suo complesso”.

Terzi ha sottolineato anche l’importanza delle opere accessorie

e di mitigazione “che rendono l’infrastruttura sostenibile dal

punto di vista ambientale”.

“Il beneficio principale – ha proseguito – non sarà solo a

vantaggio di Morbegno, ma anche di tutti coloro che raggiungono

le località turistiche della Valle”.

CATTANEO: TRAFFICO FLUIDO È TRAFFICO CHE INQUINA MENO – “Questa

è un’opera importante – ha sottolineato Cattaneo – anche sotto

il punto di vista della riduzione dell’impatto ambientale. Credo

che tutti quelli che vivono in questo territorio conoscano bene

ciò che, fino ad oggi, hanno dovuto sopportare soprattutto nei

week end e durante la stagione turistica a causa delle code che

comportava l’attraversamento di Morbegno. Un fenomeno che aveva

un impatto molto significativo anche sull’inquinamento

atmosferico. La Tangenziale certamente ridurrà questa pressione

ed è la dimostrazione che le infrastrutture quando sono fatte

bene e dove servono hanno anche un impatto positivo

sull’ambiente. Un traffico fluido è un traffico che inquina

meno”.

TURBA: LAGO DI COMO E MONTAGNE VALTELLINESI ANCORA PIU’ VICINE –

“Un’opera del genere – ha concluso Turba – sviluppa ancora di

più i collegamenti fra la Valtellina e l’Alto Lago di Como, non

solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche turistico.

In questo modo le nostre splendide montagne sono ancora più

vicine al Lago”.

Redazione