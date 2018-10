BRUXELLES, VICEPRESIDENTE SALA: REGIONE LOMBARDIA PORTA I COMUNI LOMBARDI IN EUROPA

(mi-lorenteggio.com) Bruxelles, 30 ottobre 2018 – Lanciato ufficialmente a Bruxelles

nella sede della Delegazione della Regione Lombardia presso l’Ue

il progetto SEAV (Servizi Europa d’Area Vasta) per sostenere gli

enti locali a far rete in Europa e permettere ai territori di

avere un aiuto concreto per ottenere i finanziamenti europei.

SOSTEGNO AGLI ENTI LOCALI – “L’idea è quella di dare sostegno a

tutti i comuni, anche quelli piccoli e medi, portando l’Europa

nei territori e viceversa – ha dichiarato Fabrizio Sala,

vicepresidente della Regione Lombardia – creando una sinergia

capace di avere un forte impatto per la vita dei cittadini.

Regione Lombardia è, anche in questo caso, una Regione pilota”.

RAFFORZARE LEGAME CON I TERRITORI – “Il primo obiettivo – ha

spiegato Sala – è quello di rafforzare ancora di più il legame

tra Europa e i suoi territori, occorre approfittare della

possibilità che l’Europa ci offre attraverso un lavoro di

squadra che permette ai Comuni di cogliere le diverse

opportunità per accedere ai finanziamenti europei”.

IL PROGETTO – Il progetto SEAV, promosso e cofinanziato assieme

ad ANCI Lombardia e alla Provincia di Brescia, ha come obiettivo

l’apertura di 12 Uffici Europa in tutte le province lombarde,

dei network sovracomunali composti da funzionari e dirigenti

degli enti locali per attivare più sistematicamente i

finanziamenti previsti dalla programmazione europea.

FARE SQUADRA – “Questo è il sistema migliore per fare squadra

perché i Comuni lombardi hanno da oggi un interlocutore come la

Regione – ha aggiunto il vicepresidente Fabrizio Sala durante la

presentazione del Progetto – che contribuirà in maniera decisa e

continuativa nella formazione di figure specializzate per far

conoscere all’Europa i bisogni dei territori, anche quelli più

piccoli”.

Della delegazione lombarda dei Comuni e delle Province hanno

preso parte alla presentazione del progetto ‘Seav’ il presidente

e vicepresidente di Anci Lombardia, Virginio Brivio e Federica

Bernardi; il Segretario generale vicario della Regione Lombardia

Pier Attilio Superti; Carmine Pacente, presidente commissione

affari internazionali del Comune di Milano e il presidente del

dipartimento Europa dell’associazione dei comuni, Francesco

Brendolise.

In mattinata la delegazione lombarda è stata ricevuta

dall’Ambasciatore d’Italia all’Unione Europea Maurizio

Massari.

