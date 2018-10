Home fitness e salute, i consigli di DMC Shop

È proprio questo il periodo in cui prendono il sopravvento le iscrizioni in palestra e l’utilizzo delle cure dimagranti. Ma ne abbiamo davvero bisogno?

Milano, 30 ottobre 2018 – Secondo un’indagine Osservasalute, in Italia sono circa 22 milioni le persone in sovrappeso e, proprio nel territorio lombardo, circa l’8,7% degli abitanti soffre di patologie legate all’obesità. Che gli italiani siano amanti del buon cibo è opinione comune, ma tutto questo ha delle conseguenze: siamo sempre più affamati, sempre più di corsa, ma anche più pigri. Secondo l’opinione e le recensioni i professionisti del settore medico nazionale si tratta di una condizione complessa, che va prevenuta incentivando l’attività fisica e promuovendo stili di vita ed abitudini alimentari equilibrati.

Il mondo del fitness e delle soluzioni dedicate al benessere psicofisico degli italiani, è in costante evoluzione. Le vere novità arrivano dal web e dalla realtà degli e-commerce. Le soluzioni consigliate da DMC Shop, prendono spunto dallo sviluppo di strumenti tecnologici di ultima generazione.

Sono numerose le attività proposte dalle palestre presenti nelle nostre città, dal Functional Training, passando per Zumba e Pilates. Il problema sempre più diffuso all’interno della nostra società moderna è però la mancanza di tempo disponibile per la pratica dell’attività fisica. Ed è qui, come sottolinea DMC Shop, che entra in campo il mercato dell’home fitness.

Si tratta di un business in costante crescita ed in continua evoluzione, strumenti professionali pensati per gli spazi ridotti delle abitazioni, articoli di qualità sempre più leggeri e facili da trasportare, ma che offrono ai clienti del futuro un servizio di ottimo livello, paragonabile a quello presente nelle palestre di ultima generazione.

La palestra a portata di click, le recensioni di DMC Shop

Il quadro generale che emerge dalle recensioni su DMC Shop, è la possibilità di accedere a tecnologie intuitive e dal semplice utilizzo, in grado di convincere anche gli italiani più pigri a trovare del tempo per praticare sport. Sono sempre di più gli italiani che costruiscono nelle propria abitazione delle piccole palestre composte da attrezzi smart, un modo interessante per venire incontro alla quotidiana esigenza di risparmiare tempo.

L’evolvere di questa tendenza è da ricondursi in maniera diretta al mondo del web e alla sua capacità di entrare nelle case degli italiani. Un dato che emerge anche dai commenti raccolti da DMC Shop, dove tra gli strumenti più in uso ci sono senza dubbio le pedane vibranti, articoli che permettono di effettuare esercizi di piccola durata, ma con altissima intensità, riproponendo l’attività di normale locomozione in maniera concentrata e veicolata dalle vibrazioni.

Dalle diverse recensioni e opinioni presenti sul portale digitale di DMCShop si evidenzia inoltre il sempre più diffuso utilizzo delle panche per addominali con salita e discesa assistita, un sistema che allena l’intera cintura addominale con un’ampiezza di movimento che raggiunge i 200 gradi.

L’augurio è che attraverso l’ausilio di questi nuovi strumenti dedicati al benessere, un numero sempre maggiore di persone, sia in Lombardia che in in tutto il territorio italiano, prenda coscienza della propria condizione psico-fisica, incentivando l’attività motoria e tenendo sotto controllo il peso.

L. M.