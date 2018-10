LAWYERS’ TENNIS CUP 2019 SECONDA GIORNATA DI INCONTRI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 ottobre 2018 – Lunedì 29 ottobre 2018 presso il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa si sono disputati due incontri della Sesta Edizione della Lawyers’ Tennis Cup. Nel primo incontro la squadra di AMTF – eliminata nell’ultima edizione al termine di un quarto di finale combattutissimo da STLex, poi vincitrice del Torneo – si è imposta per 3 a 0 sulla squadra di Simmons&Simmons. Francesco Remondini e Gianflilippo Schiaffino hanno confermato anche ieri sera l’ottimo livello tennistico dimostrato lo scorso anno e si sono imposti dapprima nei due incontri di singolare, e successivamente, nell’incontro di doppio. Nel secondo incontro della serata i tre volte campioni del Torneo di BonelliErede si sono imposti sul team di Isagro S.p.a. per 3 a 0. La svolta decisiva dell’incontro è avvenuta nel corso dell’incontro di doppio, giocato sul risultato di 1 a 0 per BonelliErede, quando la coppia composta da Massimo Baroni e Alberto Giavaldi si è imposta al termine di un match tiratissimo per 7 a 5, portando così il match sul 2 a 0. Il capitano di BonelliErede, Stefano Calabria, si è complimentato con gli avversari di Isagro S.p.a. in quanto “è stata partita giocata da entrambe le squadre con colpi molto violenti, ad alti regimi e grande tecnica…fondamentale è stato il gioco di squadra.” Lunedì prossimo si svolgeranno i seguenti incontri: GianniOrigoniGrippoCappelli vs Cristoffanini, De Castiglione Guaineri vs Negri Clementi e Union Tennis vs Lcalex. Tutte le informazioni sul torneo sono reperibili sul sito www.lawyerstenniscup.com dove a partire dal 13 novembre, sarà possibile votare il miglior giocatore e la miglior coppia di doppio della prima giornata di incontri. Nella foto allegata, Alberto Crivelli e GianFilippo Schiaffino di AMTF.

Redazione