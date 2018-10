VERDE PUBBLICO,ROLFI:BASTA APPALTI AL MASSIMO RIBASSO, PREMIARE QUALITÀ

ASSESSORE LOMBARDO: MANUTENZIONE NON È UN HOBBY, MA PROFESSIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 ottobre 2018 – “Dopo una giornata di eventi

meteorologici eccezionali, ci accorgiamo della fragilità del

verde pubblico nelle nostre città. Questa è la conseguenza di

appalti al massimo ribasso, di essenze arboree comprate

all’estero inadatte al nostro contesto e addirittura di gestione

del verde pubblico assegnata, per risparmiare, a volontari o

associazioni di pensionati, se non addirittura a gruppi di

aspiranti profughi”. Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore

regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi

verdi, in merito alla manutenzione del verde pubblico nelle

città.

MANUTENZIONE VERDE COINVOLGE ANCHE SICUREZZA CITTÀ – “La

manutenzione del verde pubblico non è un hobby, ma una attività

professionale che richiede esperienza e preparazione, perché

riguarda non solo l’arredo urbano, ma anche la sicurezza nelle

nostre città – ha sottolineato Rolfi -. La Lombardia è la

seconda regione florovivaistica d’Italia. Il comparto va

sostenuto ed è fondamentale che i Comuni costituiscano bandi per

assegnare i lavori secondo requisiti legati anche alla qualità e

non solo all’aspetto economico”.

VERSO UNO SCHEMA DI DELIBERA – “La Regione Lombardia continuerà

a lavorare, nell’ambito del tavolo regionale sul florovivaismo,

per definire uno schema di delibera che possa aiutare in tale

senso gli Enti locali” ha concluso Rolfi.

Redazione