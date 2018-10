Abbiategrasso. Piastrellificio del Nord festeggia con successo i suoi primi Cinquant’anni

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 31 ottobre 2018 – Oltre 200 persone intervenute, lo showroom di 3000 metri quadrati trasformato per l’occasione in un ristorante, il catering esclusivo dell’Agriturismo La Galizia e tanti, tanti sorrisi: questi gli ingredienti di una serata di successo, organizzata lo scorso venerdì 26 ottobre presso la sede del Piastrellificio del Nord per festeggiare i primi Cinquat’anni di attività dell’azienda, una delle più storiche e note della nostra città.

“Abbiamo invitato clienti, fornitori ed amici per una serata che non fosse di autocelebrazione ma che fosse vissuta come una vera festa per tutti” commenta Marco Tarantola, direttore commerciale di Piastrellificio del Nord. “E’ stato importante accogliere i nostri ospiti all’interno dello showroom, tra i nostri prodotti, nel luogo dove ogni giorno lavoriamo, perché davvero potesse essere la festa del Piastrellificio del Nord, una realtà fatta sia di persone che di prodotti di qualità: credo che l’obiettivo sia raggiunto”.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli intervenuti, al dj Loko&Love che si è occupato del sottofondo musicale e all’Agriturismo Cascina Galizia che ha deliziato tutti con straordinari piatti cucinati sul posto.

Redazione