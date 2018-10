MANIFESTAZIONE SABATO 10 NOVEMBRE A MILANO PER DIRE NO AL DDL PILLON

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 ottobre 2018 – Il Comitato NOPillon che si è recentemente costituito a Milano e che in pochi giorni ha raccolto migliaia di adesioni, durante l’assemblea pubblica del 2 ottobre presso la Camera del Lavoro, ha ripreso e rilanciato la mobilitazione nazionale di sabato 10 novembre indetta da D.i.Re., la rete dei centri antiviolenza, che vedrà manifestazioni in molte città italiane per il ritiro del disegno di legge.

A Milano l’appuntamento è per le 15 in piazza della Scala.

L’Italia scende in piazza il 10 novembre per dire No al ddl su separazione e affido:

NO alla mediazione obbligatoria e a pagamento

NO all’imposizione di tempi paritari e alla doppia domiciliazione/residenza dei minori

NO al mantenimento diretto

NO al piano genitoriale

NO all’introduzione del concetto di alienazione parentale

Sono questi i 5 NO che verranno ribaditi nelle piazze il 10 novembre in una mobilitazione che coinvolge il movimento delle donne, l’associazionismo democratico, tante realtà della società civile, uomini e donne che insieme vogliono lottare contro questo pesante ritorno indietro. Non vogliamo uno stato che decida della vita privata delle persone. Scendiamo in piazza per fermare questo nuovo attacco oscurantista.

Chi vuole aderire al Comitato NOPillon può farlo sul nostro profilo facebook https://www.facebook.com/ComitatoNOPillon/ ; chi non ha un profilo Facebook o chi vuole scriverci può usare la nostra email: comitatonopillon@gmail.com

Oltre a centinaia di adesioni personali, ci sono già pervenute quelle di:

Agedo Marche, Associazione Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, Associazione Donne in Quota, Associazione Federico nel cuore, Associazione Parla con me, Associazione di promozione sociale Donn.è, Associazione Onde Rosa, Associazione Rebel Network, Associazione Rossosispera, Associazione Ventunesimodonna Corsico, Camera minorile di Milano, CGIL, Centro Antiviolenza Cerchi D’Acqua s.c.a.r.l., Conferenza Metropolitana delle Donne Democratiche, Coordinamento SNOQ Lombardia, I Sentinelli, LeU Milano, Libreria Antigone di Milano, PCI Federazione di Milano, PD Milano Metropolitana, Retedonne Snoq Cremona, Se Non Ora Quando Venezia, Se Non Ora Quando Lodi, Sinistra Italiana Milano, SVSDAD Onlus , Towanda, Uil Milano e Lombardia

