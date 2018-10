Sicurezza, in arrivo militari e agenti in Brianza Corbetta (Lega): “Grazie Salvini, avanti con potenziamento forze dell’ordine in Brianza”

Monza, 31 ottobre 2018 – “È ottima la notizia – dichiara il consigliere regionale leghista Alessandro Corbetta – dell’arrivo di 15 militari in Brianza che si aggiungono ai 9 agenti di Polizia annunciati dal Viminale nei giorni scorsi. Monza – spiega Corbetta – aspettava da anni l’arrivo dei militari soprattutto per presidiare le zone più difficili come la stazione e ora, grazie alla concretezza del Ministro Salvini, avremo più uomini a garantire un miglior controllo del territorio. È necessario continuare in questa direzione in quanto la Brianza ha grande bisogno di più forze dell’ordine e sicurezza. Stiamo infatti lavorando – conclude Corbetta – per velocizzare l’arrivo della Questura a Monza, mantenere e potenziare il distaccamento della Polizia Stradale di Seregno, aumentare la presenza della Polizia Ferroviaria nelle stazioni più a rischio e rafforzare i presidi dell’Arma dei Carabinieri che abbiamo nella nostra provincia”.

Redazione