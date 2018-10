Sorrento. “Premio Internazionale Verde Ambiente” assegnato a Don Virginio Colmegna

(mi-lorenteggio.com) Sorrento, 31 ottobre 2o18 – Dopo i successi delle prime sette edizioni, Vas-Verdi Ambiente e Società onlus, la storica associazione ambientalista guidata da Guido Pollice, ex-senatore e fondatore di Green Cross Italia, organizza a Sorrento per domenica 4 novembre presso la Sala Consiliare del Comune di P.zza San Antonino 1, la cerimonia di premiazione del “Premio Internazionale di Ecologia Verde Ambiente 2018”, l’importante riconoscimento internazionale giunto quest’anno alla sua ottava edizione.

I premiati, selezionati dalla giuria composta, oltre che dal Presidente di Vas Guido Pollice, da Giorgio Nebbia, Antonio Esposito, Rosario Fiorentino e Maurizio Paffetti, di questa edizione sono:

Branchesi Marica, astrofisica – Cuomo Francesco, saggista e blogger ambientalista campano – D’Esposito Claudio, attivista del Wwf in penisola sorrentina

De Petris Loredana, senatrice – Di Matteo Antonino, procuratore nazionale antimafia – Don Virginio Colmegna, casa della carità di Milano

Iacona Riccardo, giornalista – Loccioni Enrico, imprenditore – Lucano Mimmo, sindaco di Riace – Piras Massimo, coordinatore “Legge rifiuti zero”

Polentes Giovanni Battista, imprenditore – Purgatori Andrea, giornalista e presidente Greenpeace – Tawfik Elsayed, migrante egiziano

Le menzioni speciali andranno a dodici soci di Vas che in questi anni hanno scritto, in giro per l’Italia, alcune pagine di storia dell’Associazione: Boccia Giuseppe, Bosi Rodolfo, Calicchia Valentina, Capogna Simona, Di Gioia Mimmo, Ferraro Ermete, Giacobazzi Paolo, Lamonica Nicola, Piras Dino, Rizzo Alfio, Tizzano Carla e Tusino Francesco.

All’inizio della cerimonia porteranno i propri saluti ai premiati e ai partecipanti, il Presidente di Vas, Guido Pollice, il Procuratore Nazionale Antimafia l’ ex Presidente della II Sez. penale della suprema Corte di Cassazione Antonio Esposito, l’ avvocato e Vice Presidente di Vas Daniele Granara, il responsabile Vas della Penisola Sorrentina, Rosario Fiorentino.

Il commento del Presidente di VAS Guido Pollice.

“Particolarmente significativa la VIII edizione del Premio internazionale di Ecologia sia per la scelta dei premiati che per i contenuti delle motivazioni”, – ha dichiarato il Presidente sen. Guido Pollice, – “la rivista Verde Ambiente e l’associazione Vas Onlus (Verdi Ambiente & Società) in tutti questi anni hanno saputo coniugare ambiente e società, profondamente correlate come non abbiamo potuto constatare nel martoriato quadro dell’ambientalismo e nella deriva della politica italiana”.