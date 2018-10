Vimercate. Alunni lanciano sedia contro professoressa, ferita: “Ora, punizione esemplare”

(mi-lorenteggio.com) Vimercate, 30 ottobre 2018 – Ieri mattina, intorno alle ore 10.20, in un’aula frequentata da studenti dell’età tra i 16 e i 18 anni all’interno dell’istituto secondario superiore “Virgilio Floriani”, una insegnante di 55 anni è stata trasportata al pronto soccorso di Vimercate in codice verde, con prognosi di 5 giorni, dopo esser stata colpita da una sedia, lanciata da uno degli alunni.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che ora indagano per ricostruire l’accaduto e risalire all’autore o agli autori del gesto, visto che in quel momento, è ancora da chiarire cosa sia avvenuto nell’aula e per capire i motivi dell’autore del gesto.

“Sono molto addolorata per il terribile fatto accaduto all’insegnante dell’Istituto Floriani” ha dichiarato l’assessore regionale a Istruzione, Formazione e lavoro Melania Rizzoli, commentando l’aggressione subita da un’insegnante di un istituto superiore di Vimercate/MB da parte di alcuni suoi studenti, che in aula, a inizio lezione, l’hanno ferita colpendola con una sedia.

“Si tratta di un gesto di violenza inaudita non solo per l’aggressione, ma anche per la modalità in cui è stato perpetrato. Come donna e madre – ha concluso l’assessore – vorrei esprimere la mia vicinanza al corpo docente e alle famiglie di quella scuola: quanto è successo è inqualificabile e va sanzionato con il massimo rigore”.