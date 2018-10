Visite specialistiche ed esami ambulatoriali: a Opera si cerca una soluzione a km 0

(mi-lorenteggio.com) Opera, 31 ottobre 2018 – Sono pochi mesi che la nuova giunta Nucera ha iniziato la sua attività amministrativa, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Come è stato ben descritto nel programma elettorale, che ha avuto il consenso della cittadinanza scegliendo Antonino Nucera e la sua squadra alla guida della Città di Opera, l’amministrazione intende, ancora una volta, mantenere un ruolo di centralità nel sistema di protezione sociale e mettere la cura della persona come obiettivo fondamentale delle attenzioni e delle azioni dell’ente pubblico. Per farlo sono al vaglio dell’amministrazione lo studio di ogni forma di collaborazione finalizzata a realizzare un sistema integrato di interventi a beneficio della cittadinanza. Ad oggi di fatto non esiste sul territorio urbano di Opera un poliambulatorio pubblico, e con la soppressione, da parte di ATS e ASST dell’erogazione delle prestazioni sanitarie presso il Poliambulatorio di Via Allende, ha costretto anche l’utenza con difficoltà di movimento a dover affrontare percorsi stancanti per raggiungere altri punti clinici di riferimento nei comuni limitrofi. L’idea è quella di offrire un servizio “a portata di mano” degli operesi, contando sull’opportunità di offrire loro la possibilità di effettuare visite specialistiche ed esami di tipo ambulatoriale in strutture mediche locali.

Con apposito atto di deliberazione la Giunta cittadina ha dato mandato ai competenti Uffici comunali di attivarsi, e già a partire dal 19 ottobre è presente , nella sezione “Bandi di gara” del sito istituzionale del Comune, l’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti, interessati ad erogare, a condizioni vantaggiose, esami diagnostici, esami di laboratorio e visite specialistiche ai cittadini residenti nel Comune di Opera.

“Il tutto è stato pensato in un’ottica di sostegno alla persona, ed in particolare alle fasce più deboli e bisognose.- dichiara il Sindaco Antonino Nucera – Per questo è intenzione dell’Amministrazione verificare la disponibilità di soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie esistenti sul territorio cittadino per consentire ai residenti di poter fruire di servizi di diagnostica, di esami di laboratorio e visite specialistiche, a fronte di condizioni vantaggiose e senza spostarsi da Opera”.

Redazione