Zinasco (Pavia). Su auto rubata non si fermano all’alt dei Carabinieri, 5 feriti

(mi-lorenteggio.com) Zinasco – Pavia – 30 ottobre 2018 – Stamane, intorno alle ore 11.45, lungo la via Villani, il tratto di strada comunale della SP 193 bis a Zinasco Vecchio, i militari dell’Arma, durante un servizio di controllo del territorio, mentre erano a bordo di una pattuglia, hanno segnalato l’alt ad una vettura, una Audi , ma, il conducente, anzichè fermarsi ha accelerato, sperando in una veloce fuga, ma, il veicolo si è fermato solo dopo essersi scontrato con un’altra vettura, conivolgendo non solo gli occupanti della veicolo, ma, anche una donna di 61 anni in bicicletta.

Immediati i soccorsi: sul posto è giunto subito l’elisoccorso da Como, seguito da quattro ambulanze e un’automedica, che hanno soccorso tutti i feriti, in totale 5, compresa la signora in bicicletta, trasportandoli in ambulanza all’ospedale San Matteo di Pavia. Contemporaneamente, i Carabinieri oltre a prestare i primi soccorsi, hanno inseguito i malviventi, riuscendone a prendere uno: si tratta di un albanese con precedenti di 35 anni, mentre, un’altra persona che era con lui, è riuscita a fuggire facendo perdere le proprie tracce, al momento.

V. A.