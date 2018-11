DEMANIO. PUBBLICATI I BANDI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI IN GALLERIA

Gara aperta anche per una parte dell’edificio scolastico di proprietà comunale in piazzale Cantore 10

Milano, 1 novembre 2018 – Continua il percorso di valorizzazione economica degli immobili di proprietà comunale a partire dagli spazi della Galleria Vittorio Emanuele II. Sono stati infatti pubblicati i bandi di gara per la concessione in affitto dei locali attualmente in uso alle Librerie Feltrinelli, per due locali ai piani alti e per due cantine del complesso monumentale.

Aperto anche il bando per l’affitto di vari spazi dell’edificio di proprietà comunale di piazzale Cantore 10, destinato ad uso scolastico. E resta aperto fino al 13 novembre il bando per la concessione dei locali dell’Urban Center.

Tra i bandi pubblicati è di grande rilevanza quello per la concessione degli spazi in Galleria di via Ugo Foscolo 3, attualmente in uso a ‘La Feltrinelli’ e riservato alle librerie. La base d’asta per il canone annuo è di 973.303 euro, inferiore rispetto alla redditività degli altri negozi in Galleria per effetto dell’applicazione della delibera di Giunta del 2012 che mira a tutelare la presenza dei librai, salvaguardando il giusto mix commerciale nel ‘Salotto’ dei milanesi.

Pubblicata la gara anche per altri due spazi molto più ridotti ai piani alti della Galleria. Si tratta di un locale al terzo piano di piazza Duomo 21 di 78 mq dal canone annuo di 31.200 euro e di un altro spazio al quinto piano di via Foscolo 3 di 91 mq con una base d’asta di 27.300 euro.

Resta ancora aperto, fino al 13 novembre, il bando per la concessione degli spazi dell’Urban Center. Per il lotto di 748 mq è prevista una base d’asta con un canone annuo di 1.196.800 euro, calcolato sulla base dell’importo stabilito al mq dall’Agenzia delle Entrate. La destinazione di utilizzo è commerciale con l’esclusione dell’attività di ristorazione. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la presentazione di un’offerta economica (punteggio massimo 40 punti) e di un’offerta tecnica (punteggio massimo 60).

Infine è stato aperto anche il bando di gara per l’affitto di vari spazi dell’edificio di proprietà comunale di piazzale Cantore 10, destinato ad uso scolastico e formativo. Si tratta di una superficie di 3.318 mq attualmente in uso alla E.M.I.T (Ente Morale Giacomo Feltrinelli per l’incremento dell’Istruzione Tecnica) il cui contratto d’affitto scadrà nel dicembre 2018. La base d’asta per il canone annuo è fissata a 207.375 euro con diritto riservato alla stessa E.M.I.T. di avanzare un’offerta economica superiore alla migliore offerta presentata in sede di gara.

