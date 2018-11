Rifiuti abbandonati: a Rozzano le fototrappole “incastrano” 4 persone

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 1 novembre 2018 – Le fototrappole acquistate e messe in opera dal Comune di Rozzano in queste settimane per il controllo degli scarichi abusivi sul territorio danno i primi frutti. Quattro persone sono state filmate e individuate in flagranza di abbandono di rifiuti. Saranno sanzionate, come prevede la legge, e per due di loro scatterà anche la denuncia penale alla Procura della Repubblica per abbandono di “rifiuti speciali pericolosi” (che possono comprendere tra l’altro frigoriferi, Raee e altri elettrodomestici contenenti gas florurati e sostanze pericolose). Per il “solo” abbandono di rifiuti, invece, la sanzione che sarà comminata ai colpevoli andrà da 50 euro a 500 euro, a seconda dei casi.

“Occorre dare un segnale preciso agli incivili che abbandonano rifiuti in strada, nelle rogge o nei parchisenza alcun rispetto del decoro urbano e provocando un aumento delle spese per la rimozione straordinaria di tali rifiuti che ricade ingiustamente su tutti i cittadini – dichiara il sindaco di Rozzano, Barbara Agogliati-. Ogni anno eseguiamo oltre 1.500 interventi di rimozione di rifiuti ingombranti abbandonati sul nostro territorio, è ora di dire basta. La scelta di usare le fototrappole va in questa precisa direzione: questi comportamenti incivilisono intollerabili e saranno puniti. Gli “occhi elettronici”sono dispositivi mobili; grazie a questa caratteristicaverranno posizionati periodicamente in luoghi diversi della città in modo da cogliere sul fatto il maggior numero di “furbetti” ai quali saranno elevate multe salate”.

L’assessore non tollereremo comportamenti incivili e i responsabili saranno sanzionati all’Ambiente e Protezione Civile, Stefano Apuzzo, aggiunge: “E’ finita l’impunità per i pirati dell’ambiente e per gli incivili; finalmente, grazie agli occhi elettronici nascosti voluti dall’amministrazione, nessuno più sfuggirà alle sanzioni pecuniarie e penali quando abbandona rifiuti sul territorio. Da oggi la nostra città e il Parco Sud sono più tutelati”.

L’amministrazione comunale ricorda, inoltre, che i cittadini residenti hanno a disposizione per il conferimento dei rifiuto la piattaforma ecologica di Via dell’Ecologia dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. All’ingresso è necessario esibire un documento d’identità.

E’ attivo, inoltre, ed è totalmente gratuito il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio. Per prenotare è sufficiente telefonare al numero verde 800.31.32.32(giorni di ritiro: martedì, mercoledì, venerdì e sabato).

V. A.