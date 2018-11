Cesano Boscone. Genitori separati: cinque alloggi ad affitto contenuto

È aperto fino al 31 dicembre il bando di ATS che assegnerà cinque appartamenti di proprietà del Comune di Cesano Boscone, che sta provvedendo a ristrutturarli grazie ai 40mila euro ottenuti, unico nella Città metropolitana, in seguito a un bando regionale

Cesano Boscone (2 novembre 2018) – Rimarrà aperto fino alle ore 12 del prossimo 31 dicembre l’avviso pubblico con il quale ATS Città metropolitana di Milano mette a disposizione di genitori separati/divorziati con obbligo di mantenimento cinque alloggi, in locazione a canone contenuto. Il bando ha l’obiettivo di favorire la prossimità dei genitori alla dimora dei figli.

Gli appartamenti – tre in via Milano, uno in via Repubblica e uno in via Trento – sono di proprietà del Comune di Cesano Boscone, che ha ricevuto da ATS un contributo di 40mila euro per i lavori di ristrutturazione, attualmente in corso. Cesano Boscone, infatti, è l’unico Comune della Città metropolitana ad avere partecipato al bando di Regione Lombardia che prevedeva uno stanziamento di 1,4 milioni di euro a fondo perduto per la rimessa a nuovo di immobili da destinare a genitori separati.

Tra i requisiti per potere presentare la domanda all’ASST Rhodense: non essere assegnatari della casa coniugale in base alla sentenza di separazione o di divorzio, o comunque non disporre della casa familiare, avere l’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento per i figli in base a sentenza del giudice, essere residenti in Lombardia da almeno 5 anni continuativi, possedere in ISEE uguale o inferiore a 20mila euro.

“Le politiche della casa non potevano – spiega il sindaco Simone Negri – dimenticare una fascia di popolazione particolarmente in difficoltà: quella dei genitori che faticano, a causa della separazione o del divorzio, a mantenere un’abitazione e quindi a continuare a vedere i figli. È, infatti, in aumento il numero dei nuclei monoparentali e dei genitori separati/divorziati per i quali è necessario prevedere specifici interventi di sostegno abitativo. Per questo, abbiamo previsto un bando anche per 11 bilocali negli edifici in cooperativa costruiti in via Vespucci”.

Nell’ambito delle misure volte a contrastare l’emergenza abitativa rientrano anche i 4 alloggi al quartiere Giardino messi a disposizione, attraverso il Piano di zona dal Comune, da un bando la cui scadenza dal 31 ottobre è stata prorogata al prossimo 14 dicembre. Gli appartamenti verranno assegnati in locazione a un canone inferiore del 15% a quello di mercato.

Per tutte le informazioni sull’avviso di ATS: tel. 02.85788363, e-mail abitareseparati@ats-milano.it, link www.ats-milano.it/portale/Famiglia/Sostegno-genitori-separati-e-divorziati/Enti-proprietari-di-alloggi-da-destinare-in-locazione-a-genitori-separati-o-divorziati.

Redazione