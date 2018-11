CRISI SUPERDì E IPERDì: SI APRE UNO SPIRAGLIO PER I LAVORATORI

(mi-lorenteggio.com) Roma, 3 novembre 2018. “Nel tavolo di confronto tenutosi il 31 ottobre al Ministero dello Sviluppo Economico si sono aperti spiragli confortanti per i lavoratori di Superdì e Iperdì”. A dirlo è il Vicepresidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, Davide Tripiedi.

“Seguo con attenzione, sin da quando è iniziata, la crisi che ha colpito i 39 punti vendita del gruppo, 5 dei quali sono stati venduti pochi giorni fa ad un nuovo acquirente che si curerà anche di mantenere la piena occupazione di chi vi lavora”.

La crisi ha coinvolto complessivamente circa un migliaio di dipendenti che si sono trovati a non ricevere più gli stipendi degli ultimi mesi. Almeno fino a ieri, quando qualcosa è cambiato in meglio per i lavoratori dell’azienda.

“Al tavolo, in presenza dei sindacati e dei vertici aziendali, il Sottosegretario del Ministero con delega alle crisi aziendali Davide Crippa, ha infatti sollecitato i dirigenti del gruppo nel procedere rapidamente al pagamento degli stipendi arretrati per tutti i dipendenti, iniziando dalla mensilità di luglio erogata solo in parte”.

“Sempre Crippa – continua il Deputato Tripiedi – ha annunciato ufficialmente che lunedì 5 novembre, presso il Ministero del Lavoro verranno convocate le parti per avviare la procedura di cassa integrazione reintrodotta con la modalità proposta nel Decreto Emergenze, attualmente in corso di conversione in Parlamento, dal Ministro Luigi Di Maio”.

“Sono soddisfatto di quanto il Governo stia facendo per cercare di tutelare quella che risulta essere la parte più debole della crisi Iperdì e Superdì, ossia i lavoratori. Personalmente continuerò a vigilare anch’io, iniziando dal fatto che la cassa integrazione possa essere erogata in maniera regolare ma soprattutto perché nessuno dei lavoratori rimanga indietro”.

Redazione