Le cose migliori da fare a Milano

Milano, 3 novembre 2018 – Quando pensi a Milano, la prima cosa che ti viene in mente è la capitale della moda e dello shopping. La città è infatti famosa per le sue settimane della moda e per le tante boutique. Ora sai perché la tua ragazza vuole visitare Milano! Il tuo conto bancario subirà il colpo…

Sto scherzando, ovviamente Milano è molto più di questo!

Per aiutarti a pianificare il tuo soggiorno in questa bellissima città italiana, ho preparato una guida delle migliori cose da fare a Milano. Vedrai, ci sono molti luoghi d’interesse storico o culturale, a cominciare dall’attrazione turistica più emblematica di tutte, il Duomo di Milano.

Allora, vuoi scoprire cosa fare a Milano? Clicca qui, ecco i migliori punti d’interesse!

Il Duomo di Milano

Iniziamo questo elenco delle cose migliori da fare a Milano con il monumento da non perdere: il Duomo di Milano. Il simbolo della città si trova in Piazza del Duomo, il centro storico e il miglior punto di partenza per un soggiorno a Milano.

Iniziato nel 1386, la costruzione del Duomo di Milano ha richiesto circa 500 anni. Fu terminato sotto l’ordine di Napoleone Bonaparte che voleva assolutamente essere incoronato re d’Italia lì.

Questa meraviglia architettonica è la terza cattedrale più grande del mondo, dopo la Cattedrale di San Pietro a Roma e la Cattedrale di Siviglia.

La Galleria Vittorio Emanuele II

Appena fuori dalla cattedrale, in Piazza del Duomo, puoi visitare la Galleria Vittorio Emanuele II, un’altra grande attrazione di Milano.

Il posto è molto fotogenico e luminoso, con i suoi magnifici portici e la superba cupola in vetro e ferro. Soprannominato “Il salotto”, la Galleria è considerata una delle più belle d’Europa, quindi non perdetela durante il viaggio in Italia!

La Scala di Milano

Partendo da Piazza del Duomo, lungo la Galleria Vittorio Emanuele, si arriva direttamente in Piazza della Scala. Come suggerisce il nome, è dove si trova la Scala, il famoso Teatro dell’Opera di Milano.

Insieme al Teatro San Carlo di Napoli e alla Fenice di Venezia, è una delle 3 opere più prestigiose d’Italia.

Qui sono stati creati capolavori dell’opera italiana, come “Norma” di Vincenzo Bellini o “Otello” di Verdi. Inoltre, uno dei più grandi cantanti classici di tutti i tempi, Maria Callas, si è esibito al Teatro alla Scala.

Castello Sforzesco

Se prendi Via Dante da Piazza del Duomo, arriverai direttamente all’ingresso principale del Castello Sforzesco, altro monumento simbolo di Milano.

Questo castello molto si trova nel centro della città, fu costruito nel 1358 dalla famosa famiglia Visconti per proteggere e difendere la città dal suo nemico, Venezia. Distrutto e ricostruito più volte, è famoso per aver ospitato i laboratori Leonardo da Vinci durante il periodo rinascimentale.

Parco Sempione

Proprio dietro il castello degli Sforza, troverai il polmone verde della città. Il Parco Sempione, è il più grande parco pubblico di Milano ed è un luogo perfetto per riposare un po’. Visitaci per scoprire altre caratteristiche inedite di Milano, a cui non tutti i turisti partecipano…

L. M.