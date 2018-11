LEGNANO. DECIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA CORALE “MUSICA E’ PACE”

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 3 novembre 2018 – Sabato 10 novembre 2018 alle ore 21,00 si terrà la 10°edizione della Rassegna Corale “MUSICA E’ PACE – Maria Rosa Cislaghi” nella chiesa di San Giovanni Battista, in via Liguria 28 a Legnano.

Saranno ospiti del Coro Dalakopen, che aprirà la serata, il Coro Jubilate di Legnano, diretto da Paolo Alli e il Coro da Camera Trentino di Borgo Valsugana, diretto da Giancarlo Comar.

La rassegna, che è organizzata dall’Associazione corale legnanese diretta da Matteo Magistrali, in collaborazione con il Decanato di Legnano e la Parrocchia di San Paolo, era stata ideata nel 2009 in segno di solidarietà con l’Istituto Magnificat di Gerusalemme, i cui cori, Magnificat e Yasmine, avevano partecipato, proprio quell’anno, ad una tournée in Italia organizzata dal Dalakopen.

All’Istituto Magnificat, gestito dai francescani della Custodia di Terra Santa, studiano, lavorano e suonano insieme insegnanti ed allievi musulmani, cristiani ed ebrei, israeliani e palestinesi. La scuola di musica, diretta da padre Armando Pierucci, rappresenta un segno tangibile della possibilità di buona convivenza tra persone di diversa cultura e religione e costituisce un esempio felice di come la musica possa contribuire alla pace in una terra martoriata da conflitti che non sembrano avere fine.

La decima edizione della rassegna “Musica è pace – Maria Rosa Cislaghi” rappresenta una delle iniziative 2018 dell’Itinerario delle Chiese contemporanee (www.chiesadimilano.it/chiesecontemporanee), promosso dalla Diocesi di Milano in collaborazione con l’Associazione Coro Dalakopen, di cui fa parte la Chiesa di San Giovanni Battista progettata dall’architetto Enrico Castiglioni nel 1970.

La rassegna legnanese, che si propone di promuovere la cultura di pace attraverso la valorizzazione della musica corale italiana di qualità, si svolge sotto il patrocinio dell’USCI (Unione Società Corali Italiane).

Redazione