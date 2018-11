Maltempo. Pavia, passata la piena del Po

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 3 novembre 2018 – E’ passata senza problemi la piena del Po in provincia di Pavia. Il livello del principale fiume italiano è in calo al punto di rilevazione del Ponte della Becca, dove ieri era arrivato a quasi quattro metri sopra lo zero idrometrico.

La piena del Po prosegue la sua propagazione lungo la parte mediana dell’asta fluviale con livelli che si attestano sopra la soglia 1 (criticità ordinaria) tra Casalmaggiore e Pontelagoscuro, mentre rimane il livello di criticità 2 (criticità moderata) nei rami deltizi a causa del difficoltoso deflusso in mare.

Si prevede che i valori non subiranno variazioni rilevanti per le prossime 36 ore.

A partire dalla nottata di domenica, in relazione a una nuova perturbazione che interesserà il Piemonte occidentale, è atteso un nuovo incremento dei livelli nel tratto piemontese del Po. Si ritiene probabile il superamento della soglia 1 in corrispondenza negli idrometri di Carignano, Torino Murazzi e San Sebastiano e possibile anche il superamento della soglia 2 nelle ore successive. In merito a questa ulteriore onda di piena in via di formazione nel settore occidentale saranno forniti ulteriori aggiornamenti, sulla base dei dati di previsione.

Il personale AIPo rimane attivo nell’azione di monitoraggio e verifica delle opere idrauliche, in collaborazione e coordinamento con tutti gli Enti facenti parte del sistema di protezione civile.

E’ raccomandata la massima prudenza in prossimità delle aree prospicienti il fiume e delle golene.

