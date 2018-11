MILANO. EICMA 2018, DOMANI A CITYLIFE SHOPPING DISTRICT L’EVENTO CHE APRE ‘RIDEMOOD’, LA CONTAMINAZIONE A DUE RUOTE DELLA CITTÀ

Alla vigilia dell’inaugurazione della 76° Edizione dell’evento fieristico una giornata all’insegna della passione per le biciclette e le moto. Previste esibizioni, gare, personaggi famosi ed educazione stradale per i più piccoli

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 novembre 2018 – Cresce l’attesa per EICMA 2018. A due giorni dall’apertura della 76° Edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori, in programma a Fiera Milano-Rho dal 6 all’11 novembre 2018 (le giornate del 6 e 7 saranno dedicate esclusivamente alla stampa e agli operatori), lo spirito dell’evento espositivo dedicato alle due ruote più importante al mondo inizia a contaminare Milano.

Si parte domani, domenica 4 novembre, dal CityLife Shopping District, con un’intera giornata all’insegna della passione per le moto e le biciclette. Le tre torri firmate da Hadid, Isozaki e Libeskind faranno da cornice a spettacoli, esibizioni, gare, ma anche ad attività di promozione della sicurezza stradale per i più piccoli coordinate dai Motofalchi della Polizia Locale di Milano. E poi la partecipazione di personaggi famosi, campioni di ciclismo e piloti, tra cui Vittorio Brumotti e Marco Melandri. Inoltre, in occasione del centenario della fine della Prima guerra mondiale, all’interno dello Shopping District sarà allestita una mostra fotografica che ripercorrerà l’utilizzo delle due ruote durante la Grande Guerra e la storia di EICMA dal 1914, data della sua prima edizione, ad oggi.

L’evento segnerà ufficialmente l’apertura di RIDEMOOD, un ricco ed articolato palinsesto di eventi, collaborazioni ed appuntamenti all’interno della città, che terminerà domenica 11 novembre con la chiusura di EICMA.

La giornata vedrà anche la presenza dell’Associazione Marina Romoli Onlus, una realtà sociale nata nel 2011 in seguito all’incidente stradale che ha stravolto la vita dell’omonima ciclista, rendendola paraplegica. L’associazione si prefigge di promuovere e finanziare la ricerca scientifica per la cura alla paralisi causata da lesioni croniche del midollo spinale e di aiutare economicamente giovani atleti in condizioni fortemente invalidanti a causa di incidenti stradali o gravi infortuni subiti durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Uno dei parchi più grandi della città si appresta quindi a diventare per un giorno un vero e proprio circuito dove, tra le altre cose, sarà possibile assistere alle gare del Trofeo della Vittoria, una competizione dedicata alle biciclette a scatto fisso (www.projectfixed.it), ma anche informarsi, giocare ed essere protagonisti attivi. Con l’iniziativa “Pedalata con il campione”, si avrà infatti l’opportunità esclusiva di percorrere in bicicletta il tracciato che si snoda all’interno di CityLife Shopping District assieme ai ciclisti professioni, che condividono gli obiettivi dell’Associazione Marina Romoli Onlus (www.marinaromolionlus.org).

Il Presidente di EICMA S.p.A. Andrea Dell’Orto, annunciando l’iniziativa, ha sottolineato che “attraverso questo evento inauguriamo un’intera settimana all’insegna dell’amore per le due ruote. È il calcio d’inizio di un’EICMA che quest’anno vogliamo spingere oltre i padiglioni fieristici”. “Abbiamo scelto un luogo simbolo di Milano, un pezzo di città con il quale condividiamo l’attitudine e lo sguardo al futuro senza dimenticare le proprie radici, dove – ha aggiunto Dell’Orto – oltre cento anni fa è iniziata l’avventura della nostra Esposizione”.

L’evento di domenica, promosso da EICMA in collaborazione con CityLife Shopping District e organizzato dall’associazione Sportivamente, aprirà i battenti alle ore 11 per terminare alle 16.30.

Redazione