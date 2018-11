SOLIDARIETÀ, PROSEGUE FINO AL 14 NOVEMBRE LA MOSTRA ‘LA LORO VITA NON È UN GIOCO’ A PALAZZO LOMBARDIA

RASSEGNA ORGANIZZATA DA ‘FONDAZIONE TERRE DES HOMMES’ ITALIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 03 novembre 2018 – L’esposizione ‘La loro vita non è un

gioco – Acqua, salute e istruzione per i bambini del Myanmar’,

allestita presso lo Spazio Mostre N3 di Palazzo Lombardia e già

inaugurata dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e

dall’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro

Melania Rizzoli, sarà visitabile fino a mercoledì 14 novembre.

EMERGENZA IN MYANMAR – La rassegna, attraverso gli scatti

fotografici realizzati in Myanmar dal testimonial del progetto

Beppe Convertini, si propone di spiegare a studenti e visitatori

le principali emergenze umanitarie in Myanmar, le conseguenti

necessità economiche e sociali della popolazione civile, in

particolar modo dei bambini, le azioni e gli interventi della

‘Fondazione Terre des Hommes’ Italia, per fornire supporto alle

comunità locali e alle famiglie in condizioni di forte

vulnerabilità.

ORARI DI APERTURA – L’esposizione è visitabile fino al

14 novembre 2018, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.

I TEMI DELLA MOSTRA – La mostra illustra quattro temi: sicurezza

alimentare e nutrizione; gestione sostenibile delle risorse

idriche; diritto all’istruzione; coltivare saperi e sapori.

IMPEGNO DI TERRES DES HOMMES – Grazie all’impegno di ‘Terre des

Hommes’ in Myanmar saranno realizzati degli orti scolastici

progettati per supportare un percorso educativo sull’importanza

della nutrizione e la salvaguardia dell’ambiente. Parallelamente

le famiglie degli studenti verranno coinvolte in sessioni

pratiche di educazione alimentare e di igiene. Almeno 225

famiglie riceveranno assistenza tecnica e formazione necessarie

alla realizzazione di orti familiari per il supporto alimentare.

CONTRASTARE EMERGENZE UMANITARIE – ‘Terre des Hommes’ ha

iniziato a operare nella Dry Zone del Myanmar nel 2004 per

estendere l’accesso all’acqua sicura, promuovere tecniche per il

trattamento dell’acqua e realizzare campagne di

sensibilizzazione sull’igiene personale nelle scuole e tra le

famiglie. Oggi il progetto è stato esteso al fine di contrastare

due tipi di emergenze umanitarie: un forte flusso migratorio dei

contadini che si spostano stagionalmente alla ricerca di lavoro

e un tasso molto alto di malnutrizione e mortalità infantile.

