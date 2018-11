VENETO. RIGOGNIZIONE SOPRA BELLUNO CON ZAIA E SORVOLO DELLA DIGA DEL COMELICO; ALLERTA ARANCIONE, NUMERO SOLIDALE 45500

(mi-lorenteggio.com) Belluno, 3 novembre 2018 – I Vigili del fuoco continuano nel Veneto le loro attività per la messa in sicurezza di strutture di strutture danneggiate dal maltempo nei giorni scorsi. Il sorvolo nella zona di Belluno oggi dei Vigili del Fuoco insieme al Governatore del Friuli Venezia Giulia, Luca Zaia, e sempre nel video un sorvolo della diga di Comelico e della zona del Cadore svolto dal nucleo SAPR (sistemi aeromobile a pilotaggio remoto).

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato oggi pomeriggio al Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Il Capo dello Stato ha detto di essere rimasto molto impressionato e addolorato dalle immagini della devastazione delle valli del Bellunese e di tante altre zone del Veneto.

Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha dichiarato che saranno dati 200mln a popolazioni colpite dal maltempo: “La devastazione a #Belluno, la montagna senza più alberi. Mi si stringe il cuore. Domani sarò sul posto, stiamo già cercando (e trovando) i primi 200milioni di euro per aiutare le popolazioni colpite da questi disastri,dal Veneto alla Sicilia”.

La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, continua a far confluire correnti umide e instabili verso l’Italia. Lo spostamento della perturbazione dalla Tunisia verso la Sardegna, nel corso della prossima notte favorirà un graduale peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali, in particolare su Calabria, restanti aree ioniche, Lazio meridionale, Campania e, nella giornata di domani anche sul Piemonte. Si prevede inoltre un’intensificazione dei venti meridionali su parte del centro-sud.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende gli avvisi emessi nei giorni scorsi. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla serata di oggi, sabato 3 novembre, venti forti meridionali, con raffiche di burrasca, sulla Sicilia in estensione nella giornata di domani a Calabria, Basilicata, Puglia, specie settori ionici e settori costieri di Lazio e Campania. Dalle prime ore di domani, domenica 4 novembre, si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, sulla Calabria, specie settori ionici centro-meridionali, in estensione a Basilicata e Puglia, specie settori ionici. Dalla tarda mattinata di domani, l’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco su Lazio, specie settori meridionali, Campania e Piemonte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 4 novembre, allerta arancione su parte di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, sui versanti jonico e tirrenico meridionale della Calabria, sull’intero territorio della Sicilia e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna. È stata inoltre valutata per la giornata di domani allerta gialla su alcuni bacini in Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, oltre che su tutto il territorio di Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, gran parte del Molise e sui restanti settori della Calabria e della Sardegna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Alla giornata di ieri, sono oltre 14.000 gli interventi di soccorso effettuati sul territorio nazionale dall’inizio dell’emergenza maltempo, 5.000 i vigili del fuoco impegnati anche oggi.Nelle regioni Veneto, Liguria e Toscana il dispositivo di soccorso è stato implementato con l’invio di sezioni operative dalle regioni limitrofe. La quasi totalità dei comandi provinciali è impegnata in centinaia di interventi per allagamenti diffusi, smottamenti, esondazioni di torrenti e corsi d’acqua in genere, alberi e strutture varie abbattuti o pericolanti, dissesti statici e soccorso ordinario.

In Toscana svolti oltre 200 interventi nelle ultime 24 ore. Interessate in modo particolare le provincie di Livorno,Grosseto e Siena, dove le squadre operative sono tuttora impegnate in numerosi interventi per allagamenti, smottamenti e soccorsi vari.

Proseguono le operazioni di soccorso anche in Liguria: Genova, La Spezia e Savona rimangono le province più colpite. A Rapallo (GE) sono continuate per tutta la giornata di ieri le operazioni per la messa in sicurezza e il recupero delle imbarcazioni danneggiate dalla forte mareggiata dei giorni scorsi. Nella serata di ieri a Imperia una frana sulla Strada Provinciale 81, nel comune di Triora, ha isolato per qualche ora gli abitati di Realdo e Verdeggia.

Sono 450 gli interventi svolti ieri nel Lazio di cui 300 nella sola Capitale, dove un forte temporale ha provocato allagamenti e problemi alla viabilità dovuti ad alberi e rami pericolanti.Nella giornata di ieri piogge intense hanno interessato la Campania e il territorio del comune di Napoli: oltre 150 interventi per allagamenti, ingombri stradali e ripristino della viabilità.

Nel Veneto continuano a essere interessate dal maltempo le province di Belluno e Treviso: migliaia gli alberi abbattuti dal forte vento. Dalla serata di ieri intervento in corso sulla strada regionale 204 al Km 37, nel Comune di San Tommaso Agordino (BL), per un movimento franoso esteso che ha interdetto la viabilità locale. Le squadre operative continuano a lavorare per far fronte ai numerosi allagamenti, alberi abbattuti e smottamenti.

In Lombardia, nelle provincie di Milano, Bergamo, Brescia e Varese le squadre operative sono impegnate in soccorsi per allagamenti, smottamenti, caduta di alberi e messa in sicurezza di strutture pericolanti. Ieri espletati 130 interventi.

A seguito della richiesta del Presidente della Provincia autonoma di Trento, dal 4 novembre e fino al 3 dicembre, sarà possibile donare attraverso il numero solidale 45500 anche a sostegno delle popolazioni della Provincia autonoma di Trento oltre che per quelle delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria che avevano formalizzato la richiesta già nella giornata di ieri.

L’iniziativa di solidarietà, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile su richiesta dei territori colpiti dal maltempo dei giorni scorsi, attraverso la quale sarà possibile donare due euro inviando un sms solidale o effettuando una chiamata da rete fissa al 45500, è stata possibile grazie al protocollo d’intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli operatori della telefonia e della comunicazione, che vi aderiscono senza fini di lucro. Al momento, tra gli operatori di telefonia che hanno aderito alla raccolta solidale tramite sms e rete fissa: Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Coopitalia. Hanno inoltre aderito Postemobile (da rete mobile 2 euro e da fissa 5 euro), Convergenze (solo rete fissa) e Iliad (dal 5 novembre solo su mobile).

V. A.