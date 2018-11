MALTEMPO. COMUNE MILANO ATTIVA PROCEDURA ALLERTA METEO E DI MONITORAGGIO PER I FIUMI SEVESO E LAMBRO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 novembre 2018 – Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali dalle ore 18 di oggi fino alle ore 00.00 di martedì 6 novembre. Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza.

Avviato, sempre a partire da questa sera, il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM.

Redazione