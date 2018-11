(mi-lorenteggio.com) Sulmona, 4 novembre 2018 – Il SULMONA International Film Festival (SIFF) è un festival di cortometraggi la cui prossima edizione si terrà a Sulmona (Italia) dal 7 al 10 novembre 2018. Il Festival celebra il giovane cinema di tutto il mondo, con una selezione di opere inedite di registi emergenti e appassionati storyteller con visioni uniche.

Il SIFF è l’evoluzione internazionale del Sulmonacinema Film Festival che ha raggiunto la sua 36 ° edizione. Nel corso degli ultimi quindici anni Sulmonacinema ha sostenuto i giovani registi italiani come il premio Oscar Paolo Sorrentino (L’uomo in più, Le conseguenze dell’amore, Il divo, La grande bellezza, The Youth), Emanuele Crialese (Respiro, Nuovomondo, Terraferma), Luca Guadagnino (Melissa P., Io sono l’Amore, A Bigger Splash), Saverio Costanzo (Private, In memoria di me, La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts), Michelangelo Frammartino (Il Dono, Le quattro volte), Franco Battiato (Perduto amor, Musikanten). Recentemente il Festival ha accolto ospiti e giudici come Mario Monicelli, Claudio Santamaria, Stefano Accorsi, Maya Sansa, Enrico Ghezzi, Pippo Del Bono, Luigi Lo Cascio, Antonietta De Lillo, David Riondino, Sonia Bergamasco.

Il Festival Internazionale del Film di Sulmona (SIFF) presenta anche una serie di eventi speciali inclusi workshop, retrospettive, rassegne di film e party.

Redazione