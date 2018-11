Bollate: Il Consiglio comunale dei bambini e delle bambine prende forma

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 6 novembre 2018 – Il Consiglio Comune dei bambini e delle bambine di Bollate diventa realtà grazie alle elezioni che si terranno, in tutte le scuole primarie di primo grado di Bollate, il prossimo mercoledì 14 novembre. I candidati consiglieri provengono dalle classi quarte e quinte che hanno aderito al progetto.

Si tratta del primo dei passaggi finali che porteranno all’elezione del Consiglio comunale dei bambini e delle bambini di Bollate e che, dopo le elezioni, avrà il suo primo insediamento il 24 novembre alle ore 16 nell’Aula consiliare del Comune, in occasione della Giornata internazionale per i diritti del bambino del 20 novembre. Durante la prima seduta di Consiglio, verrà eletto il Sindaco dei bambini e delle bambine di Bollate e partirà ufficialmente l’attività dell’organo istituzionale.

“Si tratta di un progetto importante – spiega l’Assessore alle Politiche educative Salvatore Leone, promotore dell’iniziativa – che si è sviluppato in due anni di lavoro e che, oggi, vede la luce anche grazie all’impegno e alla determinazione degli insegnanti e dei dirigenti dei nostri istituti. Il progetto per ora coinvolge solo le scuole primarie ma abbiamo in mente un suo ampliamento futuro, con il coinvolgimento delle scuole secondarie di primo grado”.

Hanno partecipato al progetto le primarie Montessori (4 classi quarte e 4 quinte), Rosmini (2 classi quinte) e Marco Polo (2 classi quarte) di Bollate. Con queste elezioni verranno eletti, in tutto, 16 giovani consiglieri. “Preferibilmente 8 bambini e 8 bambine – precisa Leone”.

Le votazioni si svolgeranno in tutte e tre le scuole, mercoledì 14 novembre. Potranno votare gli studenti delle classi quarte o quinte, compresi coloro che hanno partecipato al progetto in questa prima fase. Anche i bambini delle terze avranno accesso al voto, eleggendo sia i candidati delle quarte, sia quelli delle quinte.