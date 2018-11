CHIESA DEI FRATI BERGAMO, GALLERA: REGIONE ESERCITERÀ DIRITTO DI PRELAZIONE COME PREVISTO DAL D.LGS 42/2004 – SCHEDA

Milano, 06 nov) “In merito alla procedura di vendita

dell’ex cappella dei frati cappuccini (ex Ospedali Riuniti di

Bergamo), che ha visto, lo scorso 25 ottobre, l’apertura delle 3

buste d’offerta, il Responsabile del procedimento dovrà

esaminare la regolarità della documentazione presentata nella

busta di offerta più alta e la veridicità delle dichiarazioni

rese, attività tuttora in corso. Solo al termine di tale

istruttoria potrà essere deliberata l’aggiudicazione provvisoria

dell’atto di alienazione con condizione sospensiva prevista dal

D. Lgs. 42/2004, che dispone la facoltà della Regione o di altro

Ente pubblico territoriale di esercitare il diritto di

prelazione, che prevede l’acquisto al medesimo prezzo stabilito

nell’atto”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera,

rispondendo in Consiglio regionale a un’Interrogazione sulla

vendita dell’ex cappella dei frati cappuccini alla comunità

musulmana.

VERIFICA PROVENIENZA DENARO – “La procedura per l’esercizio del

diritto di prelazione – ha spiegato Gallera – presuppone che sia

stato già formato dal notaio l’atto di compravendita, seppur

condizionato all’eventuale esercizio del diritto di prelazione

appunto da parte degli aventi diritto. Per formare tale atto il

notaio deve innanzitutto verificare la provenienza del denaro

utilizzato per il saldo della compravendita (cd. Legge Maroni

sull’antiriciclaggio)”.

VERIFICA PRINCIPIO DI RECIPROCITÀ SE PAESE EXTRA UE – “Se

dovesse emergere che la provvista è riferibile a uno Stato extra

UE – ha evidenziato l’assessore – il notaio deve verificare la

sussistenza del principio di reciprocità, vale a dire che presso

quello Stato una persona fisica o giuridica italiana deve poter

acquistare un immobile da destinare alle stesse finalità, nel

caso di specie trattasi della Chiesa dei Frati con destinazione

a edificio di culto”.

RISCHIO DI REVOCA – “Ai fini di una tale verifica – ha spiegato

ancora il responsabile del Welfare lombardo – il notaio richiede

parere preventivo all’Ufficio Internazionale del Ministero degli

Affari esteri, al quale sottoporrà il quesito in merito alla

possibilità per un soggetto italiano di acquistare in quel Paese

un luogo ove realizzare un luogo di culto diverso da quello

islamico. Se il principio di reciprocità è rispettato, il notaio

procede alla stipula dell’atto di compravendita condizionato. In

caso contrario, il notaio comunica tale impedimento alla

stazione appaltante, che procederà alla revoca

dell’aggiudicazione e all’assegnazione al secondo classificato”.

LE SCADENZE – “Una volta sottoscritto l’atto di compravendita

condizionato – ha concluso Gallera – il notaio denuncia tale

trasferimento al Ministero e alla Regione. Dalla ricezione di

tale denuncia decorrono i seguenti termini: entro 20 giorni la

Regione deve deliberare la proposta di prelazione con

indicazione delle specifiche finalità di valorizzazione

culturale del bene. Qualora il Ministero rinunci al diritto di

prelazione, Regione acquisirà l’immobile”.

Di seguito l’iter di alienazione

dell’unità immobiliare Chiesa-Casa frati di Bergamo.

2000 – Accordo di programma tra Ministero della Sanità, Regione

Lombardia, Azienda Ospedaliera, Provincia e Comune di Bergamo,

in cui è stata sottoscritta e approvata la costruzione del nuovo

ospedale, in tale è stato previsto che parte della costruzione

fosse finanziata con la vendita della vecchia sede di Largo

Barozzi (ex Complesso ospedaliero, Palazzo amministrazione e

Chiesa-Casa frati).

2008 – sono stati notificati, da parte del Ministero dei Beni e

Attività culturali e della Soprintendenza del territorio di

competenza, i decreti di interesse storico-artistico e di

autorizzazione alla vendita per il Palazzo amministrazione e la

Chiesa-Casa frati richiesti nel 2007 (ottobre e dicembre)

dall’allora Azienda Ospedaliera Riuniti di Bergamo.

2009 – 1a asta pubblica per la vendita del solo ex Complesso

ospedaliero, andata deserta.

2010 – è stata richiesta e ottenuta la perizia dell’Agenzia

delle Entrate per la determinazione del valore degli immobili

della vecchia sede di largo Barozzi (ex Complesso ospedaliero,

Palazzo amministrazione e Chiesa-Casa frati).

2011 – la Curia vescovile di Bergamo comunica all’Azienda

Ospedaliera (ora Asst) l’interessamento della Diocesi

all’acquisizione dell’unità immobiliare Chiesa-Casa frati.

2012 – 2a asta pubblica per la vendita del solo ex Complesso

ospedaliero, andata deserta.

2013 – l’Azienda ospedaliera (ora Asst) ha ceduto a Regione

Lombardia l’ex Complesso ospedaliero.

2015 – l’Azienda ospedaliera (ora Asst) ha ceduto a Regione

Lombardia il Palazzo dell’amministrazione (detta Casa Rossa) ad

eccezione, quindi, della Chiesa-Casa frati.

2015 – la Curia vescovile di Bergamo comunica, su richiesta

dell’azienda ospedaliera, il NON interessamento della Diocesi

all’acquisizione dell’unità immobiliare Chiesa-Casa frati e il

nullaosta a concederla alla Diocesi Ortodossa Rumena.

2015 – viene stipulato un contratto di comodato d’uso gratuito

alla Diocesi Ortodossa Rumena, poi rinnovato negli anni 2016,

2017 e 2018 (scadenza giugno 2019).

2016 – è stata richiesta e ottenuta una seconda perizia

dell’Agenzia delle Entrate per l’aggiornamento del valore

dell’immobile Chiesa-Casa frati (valore 418.700 euro).

2017 – il 10 novembre, l’Asst ha inviato, alla Direzione

Generale Welfare e alla Direzione Centrale – UO Risorse

Economiche Finanziarie, la comunicazione avvio procedura di

alienazione dell’immobile Chiesa-Casa frati così come

adempimento previsto dalla DGR n. IX/4335 del 26.10.2012.

2017 – il 6 settembre, è stata indetta asta pubblica per

l’alienazione di patrimonio disponibile dell’Asst, distinto in

13 lotti, per un valore complessivo di circa 6,0 milioni di

euro, tra cui anche l’immobile Chiesa-Casa frati (Lotto H) per

un valore base d’asta di 418.700 euro, come da Accordo di

programma.

2018 – il 21 settembre è stata richiesta la documentazione

tecnica da un solo partecipante (Salahotels srl) e, presso

l’ufficio tecnico dell’Asst, hanno preso visione, previo

appuntamento, 2 soli partecipanti (Salahotels srl e Diocesi

Ortodossi).

2018 – il 10 ottobre, è avvenuto il sopralluogo alla Chiesa-Casa

frati da parte di 1 solo partecipante (Salahotels srl) previo

appuntamento richiesto via mail pec in data 2 ottobre 2018.

2018 – il 25 ottobre, con seduta pubblica verbalizzata (ore

9.40), è avvenuta l’apertura di 3 buste d’offerta, pervenute per

il lotto H il 22 ottobre 2018, dove l’offerta più alta, con

rialzo dell’8 per cento, pari a 452.196 euro è stata

dell’Associazione Musulmani di Bergamo.