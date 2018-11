EDUCAZIONE AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ, PIANI: BENE MOZIONE CONSIGLIO,OBIETTIVO È PIENA INFORMAZIONE STUDENTI E FAMIGLIE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 novembre 2018 – “Ringrazio le forze politiche che hanno

approvato la mozione della consigliera Claudia Carzeri, prima

firmataria, che, avendo ricevuto segnalazioni di alcune

criticità, ha chiesto alla Giunta di Regione Lombardia di

‘vigilare sull’applicazione del consenso informato preventivo

nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa, quali

educazione all’affettività e alla sessualità e la relativa

istituzione di un Osservatorio ad hoc’. Così l’assessore alle

Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità di

Regione Lombardia Silvia Piani ha commentato l’approvazione, da

parte del Consiglio regionale lombardo, della mozione che

invitava la Giunta a vigilare sull’applicazione del consenso

informato preventivo nelle attività scolastiche, extra

scolastiche e sull’istituzione di un Osservatorio.

AUMENTEREMO COINVOLGIMENTO FAMIGLIA – “Assicuro – ha proseguito

– che mi impegnerò, con l’assessore Melania Rizzoli, a

interpellare l’Ufficio scolastico regionale per rendere più

intenso il coinvolgimento delle famiglie e supportare una piena

informazione sull’attività extracurricolare e su una formazione

che vada in una direzione più rispettosa degli studenti e delle

famiglie”.

RICHIESTE MOTIVATE – “Ritengo motivate e condivisibili le

richieste della mozione – ha spiegato l’assessore Piani

intervenendo in Aula -, per questo collaboreremo con

l’assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro a segnalare

all’Ufficio scolastico regionale la necessità di garantire una

sempre piena e costante informazione di studenti e famiglie in

merito alle proposte didattico-educative inserite nel Piano

triennale dell’offerta formativa”.

INIZIATIVE SPESSO STRUMENTALI – “Ferma restando l’importanza e

l’utilità dei momenti di educazione affettiva e sessuale – ha

concluso l’assessore – troppo spesso queste iniziative sono

diventate strumento ‘di parte’, in cui è stato anteposto

l’interesse dei soggetti proponenti a quello dei ragazzi. Il

concetto di educazione infatti si è talvolta trasformato nella

mera presentazione di immagini e concetti totalmente privi di

quella finalità formativa che ne dovrebbe rappresentare il

presupposto”.

Redazione