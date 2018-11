GUALTIERO MARCHESI WORLD TOUR, MAGONI: ITALIA HA BISOGNO DI AMBASCIATORI NEL MONDO COME IL MAESTRO

(mi-lorenteggio.com) – Milano, 06 novembre 2018 – L’assessore al Turismo, Marketing

territoriale e Moda della Regione Lombardia Lara Magoni ha

partecipato, oggi, al Belvedere di Palazzo Lombardia, alla

conferenza stampa ‘Gualtiero Marchesi e la grande cucina

italiana world tour’. Erano presenti il segretario generale

della Fondazione Gualtiero Marchesi Enrico Dandolo, il

presidente della Fondazione Gualtiero Marchesi Alberto Capatti,

il direttore di Enit (Agenzia nazionale del Turismo) Giovanni

Bastianelli e il direttore Fipe (Federazione italiana Pubblici

Esercizi) Roberto Calugi.

TOUR PORTERÀ LOMBARDIA IN TUTTO IL MONDO – “Questo tour

meraviglioso ci porterà in tutto il mondo – ha dichiarato

l’assessore Magoni – ed è una grandissima opportunità. Voglio

ricordare che Gualtiero Marchesi è stato testimonial del

progetto ‘Sapore #inlombardia’ e che ha realizzato un taccuino

di viaggio enogastronomico, in cui ha raccontato un percorso di

sette tappe lombarde. È stato un grande conoscitore della

Regione Lombardia, i suoi piatti venivano realizzati attraverso

quella cultura del territorio che utilizza ciò che di buono può

offrire la terra”.

“Oggi, più che mai, Gualtiero Marchesi rimane un punto di

riferimento per coloro che si avvicineranno ai temi gastronomici

– ha proseguito -. È stato e continuerà ad essere un vero

ambasciatore. L’Italia ha bisogno di queste persone capaci di

trasformare sapientemente le materie prime in prodotti di

eccellenza e di trasmetterli al mondo”. “Concludo con un

ringraziamento alla Fondazione Gualtiero Marchesi, che continua

a farlo sentire vivo tra noi – ha detto infine l’assessore

Magoni -, sia attraverso i suoi piatti, sia attraverso il suo

amore per il territorio”.

Redazione