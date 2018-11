La fibra ottica a banda ultra larga (BUL), rivoluzione tecnologica a Buccinasco

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 6 novembre 2018 – Una svolta “epocale” per Buccinasco, nei prossimi mesi il 75% delle famiglie sarà raggiunto dalla fibra ottica direttamente a casa. Un progetto realizzato da un privato, l’azienda Open Fiber, che ha ampliato il suo programma concordando con l’Amministrazione comunale di includere zone che altrimenti non avrebbero avuto accesso al collegamento super veloce a internet.

“Già dai primi incontri con Open Fiber – spiega Cesare Di Lieto, consigliere delegato all’Innovazione tecnologica – abbiamo lavorato in sinergia per raggiungere entro l’anno il maggior numero di famiglie (arrivando al 75% di unità immobiliari). Delle oltre 12 mila unità censite, fino al mese di agosto Open Fiber ha coperto (e dato la disponibilità per la vendita ai diversi operatori) oltre 5 mila appartamenti e sta continuando i lavori per raggiungere altre 4 mila unità comprese le tante famiglie che vivono nel quartiere dei Musicisti, circa 2500”.

“Il progetto – conclude il sindaco Rino Pruiti – è privato e l’Amministrazione comunale non può deciderne lo sviluppo. Fin dall’inizio, però, abbiamo seguito il programma degli interventi collaborando con Open Fiber in modo da poter raggiungere gran parte del nostro territorio, soprattutto le zone più popolate. Sarà una rivoluzione tecnologica importante soprattutto per quelle abitazioni che fino ad oggi potevano contare su collegamenti scarsi a internet. Ora avranno la fibra ottica direttamente a casa”.

Il programma dei lavori prevede, a partire dalla prossima settimana, nuovi interventi per completare la cablatura delle circa 2500 unità immobiliari che l’Amministrazione ha chiesto di aggiungere entro il 2018 al progetto presentato dall’azienda a inizio anno. Si inizia – salvo cattive condizioni atmosferiche – da via Vivaldi e via Romagna e, sino a fine dicembre, si proseguirà anche nelle vie Vittorio Emanuele, 1° Maggio, San Marino, Solferino, Scarlatti, Grandi, Resistenza, Modena, Don Minzoni, Dei Mille, Volturno, Lario, Vicolo del Laghetto, Bologna, Friuli, Isonzo, dei Gelsi, Platani, Roma, Manzoni, 2 Giugno, Bologna, Valtellina, Pisa, Trento, Val d’Ossola, Salieri, Stradivari.

Come prevede la convenzione stipulata tra azienda e Amministrazione comunale, Open Fiber è tenuta al ripristino degli asfalti, come già avvenuto nelle vie (tutte o in parte) già coinvolte negli interventi: Romagna, Vivaldi, Cherubini, Boito, Pergolesi, Guido Rossa, Aldo Moro, Indipendenza, Greppi, Crimea, Mascherpa, Marzabotto, Gobetti, Grandi, Calatafimi, Buozzi, Volturno.

Per conoscere il dettaglio dei numeri civici raggiunti dalla fibra ottica di Open Fiber, è possibile consultare il sito www.openfiber.it. Il termine dei lavori è previsto entro l’anno, salvo imprevisti tecnici o ritardi dovuti alle condizioni meteo.

Redazione