MALTEMPO. FIUME PO, ONDA DI PIENA: ALLERTA ARANCIONE PER RISCHIO IDRAULICO IN PROVINCIA DI PAVIA, LODI E CREMONA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 novembre 2018 – La Sala Operativa della Protezione

Civile, la cui attività è coordinata dall’assessore al

Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha diramato oggi

un avviso di criticità localizzato per il fiume Po con codice

ARANCIONE per rischio idraulico nelle zone PO1 (provincia di

Pavia, Po-Tanaro), PO2 (provincia di Pavia, Tanaro-Ticino) e PO4

(province di Lodi e Cremona, Lambro-Adda), a causa di un’ondata

di piena proveniente dal Piemonte, in ingresso nel territorio

Lombardo.

Alla stazione di Ponte Valenza (Alessandria) si attende il

superamento della seconda soglia di allertamento (ARANCIONE)

nella tarda serata di oggi, martedì 6 novembre. Il picco è

previsto per le ore centrali di domani, mercoledì 7 novembre,

mentre entro sera si prevede che si possa superare la seconda

soglia di allertamento (ARANCIONE) anche nel tratto

pavese-lodigiano. In quello cremonese è atteso il superamento

della prima soglia di allertamento (GIALLA).

EVOLUZIONE SOTTO OSSERVAZIONE – Lo scenario di rischio idraulico

prevede al momento un livello di criticità ordinaria (GIALLA)

per i tratti PO3 (provincia di Pavia, Ticino-Lambro) e PO6

(province di Cremona e Mantova, Taro-Oglio). Al momento la

situazione si mantiene, invece, ancora tranquilla (CRITICITÀ

VERDE), nei tratti PO5 (provincia di Cremona, Adda-Taro), PO7

(provincia di Mantova, Oglio-Mincio/Secchia) e PO8 (provincia di

Mantova, Mincio/Secchia-Po).

A RISCHIO AREE GOLENALI APERTE – La Protezione Civile suggerisce

a titolo precauzionale di valutare l’interdizione all’accesso

nelle golene aperte, compreso l’utilizzo delle piste ciclabili,

e di mantenere la massima attenzione lungo il corso d’acqua.

Secondo le previsioni, infatti, le conseguenze del maltempo e

l’onda di piena potrebbero interessare localmente le strutture e

le attività poste nelle aree golenali aperte, mentre al momento

non si prevede l’interessamento delle aree golenali chiuse.

È richiesto alla cittadinanza di assumere le dovute informazioni

e tenere comportamenti prudenti prima di avvicinarsi alle aree

prospicienti il fiume.

Prosegue il monitoraggio e la vigilanza da parte tutti gli Enti

facenti parte del Sistema di protezione civile.

MIGLIORAMENTI PER DOMANI SERA – Per oggi, 6 novembre, si

dovrebbero verificare precipitazioni da sparse a diffuse, a

carattere di persistenza, su Valle d’Aosta e Piemonte

settentrionale, con quantitativi cumulati moderati o

puntualmente elevati; precipitazioni sparse sul resto dei

settori, con quantitativi cumulati deboli, fino a moderati sui

settori alpini e sulla Liguria di levante. Quota neve oltre i

2.000 metri.

Per domani, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, su

Piemonte settentrionale e Lombardia occidentale, con

quantitativi cumulati moderati, precipitazioni isolate o sparse

sui restanti settori con quantitativi cumulati da deboli a

puntualmente moderati. Attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio.

Quota neve oltre i 2.000 metri.

COMUNICAZIONI TEMPESTIVE – La Sala operativa chiede di segnalare

con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi

sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei

fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala di

Protezione Civile regionale 800.061.160 o via mail all’indirizzo

cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it .

Redazione