POLITICHE SOCIALI. ALLA FABBRICA DEL VAPORE LA CONFERENZA INTERNAZIONALE INTEGRATING CITIES

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 novembre 2018 – Domani, mercoledì 7 novembre, e giovedì 8 novembre si terrà alla Fabbrica del vapore di via Procaccini l’ottava edizione della conferenza internazionale Integrating Cities, organizzata a Milano da Eurocities, rete che riunisce 140 città europee. La conferenza, dedicata al tema “Cities4people: Migrating ideas, inspiring integration”, è parte del progetto europeo “CITIES GROW – Cities integrating refugees and migrants through economic activity”, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Fami).

L’obiettivo della conferenza è quello di favorire lo scambio di esperienze, strategie e buone pratiche per l’integrazione dei migranti a livello locale.

La prima giornata, che si aprirà con i saluti istituzionali della vicesindaco Anna Scavuzzo, sarà dedicata a workshop tecnici di confronto e discussione. Nella seconda giornata, che sarà aperta alla stampa, si confronteranno (dalle 9 alle 13,30) gli amministratori locali di diverse città del circuito, tra cui Milano, Berlino, Palermo e Barcellona.

L’assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino parteciperà, a partire dalle ore 9 di giovedì 8, al panel dal titolo “Key challenges and possible solutions for integration at local level”.

Redazione