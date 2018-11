REMS LIMBIATE, GALLERA: NELL’AREA MOMBELLO STRUTTURE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI

ALLO STUDIO REALIZZAZIONE INTERVENTI RIABILITAZIONE E SUBACUTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 novembre 2018 – “Era un mio preciso impegno accelerare

il passo per giungere in tempi rapidi alla realizzazione delle 6

strutture sanitarie extra-ospedaliere per il superamento degli

Ospedali Psichiatrici Giudiziari, previste a Limbiate (Monza e

Brianza) e Castiglione delle Stiviere (Mantova). A Limbiate è

previsto il completo recupero dei fabbricati nell’area di

Mombello, attualmente in stato di abbandono, che darà certamente

un valore aggiunto alla comunità locale”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera in merito al

Progetto per la realizzazione di una Residenza per l’Esecuzione

della Misura di Sicurezza (REMS) nel comune di Limbiate (MB) per

il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG).

“Nell’ambito dell’attuazione del programma per la realizzazione

di strutture sanitarie extra-ospedaliere per il superamento

degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) – ha sottolineato

l’assessore – Regione Lombardia nel 2014 ha rimodulato il numero

massimo di posti letto in 160 equivalenti a 8 REMS ciascuna con

20 posti letto (da 240 posti letto in 12 residenze sanitarie da

20 posti letto ciascuna), individuando le strutture che meglio

rispondevano a determinate esigenze: Castiglione delle Stiviere

dell’Azienda Ospedaliera ‘C. Poma’ di Mantova per un totale di

120 posti letto; Limbiate dell’Azienda Ospedaliera ‘Salvini’ di

Garbagnate Milanese per un totale di 40 posti letto operativi

entro la fine del 2021”.

Nel 2015 Regione ha approvato la revisione del programma per il

superamento degli ospedali psichiatrici con la rimodulazione

degli interventi per le REMS per un importo di euro 34 milioni

di euro. Con Decreto del Ministero della Salute del 25 ottobre

2016 è stata approvata la revisione del programma, riassegnando

la somma di euro 16.391.189,52 per la realizzazione

dell’intervento di recupero dei padiglioni ‘Forlanini’ e

‘Ronzoni’ e realizzazione delle opere a supporto del Presidio di

Limbiate: polo tecnologico, servizi di supporto, aree gestionali

e di riabilitazione all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico di

Limbiate.

“Sono previsti – ha spiegato l’Assessore – interventi di

ridistribuzione degli spazi interni ed adeguamenti impiantistici

vari per ottenere due Residenze per alta riabilitazione a bassa

intensità assistenziale da 20 posti letto ciascuna, una

destinata ai pazienti di genere maschile ed una a quelli di

genere femminile. E’ previsto, inoltre, il completo recupero dei

fabbricati, attualmente in stato di abbandono, nel rispetto

integrale dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi

delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone

cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in OPG e

dell’assegnazione in Casa di Cura e Custodia”.

“L’intervento – ha concluso – prevede anche la realizzazione di

opere di sistemazione esterna (compresi eventuali nuovi

cancelli/accessi carrabili), opere di messa in sicurezza (es.

recinzione area), parcheggio per visitatori e personale

dipendente, ogni altra opera per rendere l’intervento funzionale

e funzionante. Stiamo valutando la possibilità di realizzare un

hospice e altre strutture per le cure di subacuti, cioè degenti

che superata la face critica necessitano di assistenza e terapie

a media intensità. Allo studio anche la realizzazione di

strutture per grandi disabilità o RSA per anziani”.

