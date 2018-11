SANITÀ. STRANIERI NON IN REGOLA, GALLERA: NORMATIVA NAZIONALE IMPONE OFFERTA CURE URGENTI ED ESSENZIALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 novembre 2018 – “Le indicazioni ministeriali,

attraverso il Testo unico sull’Immigrazione, prevedono che gli

stranieri presenti in Italia in condizione di soggiorno

irregolare hanno diritto a tutte le cure urgenti ed essenziali

anche a carattere continuativo. Regione Lombardia, adeguandosi

alla normativa nazionale, ha assistito nelle sue strutture

ospedaliere, negli ultimi tre anni, 1500 donne straniere

partorienti non in regola con le norme di soggiorno (530 nel

2016, 608 nel 2017, 373 nel 2018)”. Lo ha detto l’assessore al

Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, intervenendo oggi,

in Consiglio regionale, sul tema ‘Prestazioni sanitarie rivolte

a partorienti straniere senza permesso di soggiorno’.

LOMBARDIA GARANTISCE TUTTE LE CURE URGENTI – “Seguendo le

direttive ministeriali – ha spiegato Gallera – Regione Lombardia

garantisce agli stranieri che si trovano in Italia in condizione

di soggiorno tutte le cure urgenti, cioè non differibili senza

pericolo per la vita o danno per la salute della persona, o

comunque le cure essenziali, cioè prestazioni sanitarie,

diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose

nell’immediato e nel breve termine, ma che, nel tempo,

potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per

la vita, come complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti”.

LE NORME DI RIFERIMENTO – “Infatti – ha aggiunto l’assessore

Gallera -, per i soggetti Stranieri Temporaneamente Presenti non

in regola con le norme di soggiorno, la normativa vigente, in

particolare la Circolare Ministero della Salute n. 5 del 2000, e

l’Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012, prevedono la

garanzia delle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o

comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e

infortunio ed estendono i programmi di medicina preventiva a

salvaguardia della salute individuale e collettiva”.

“Sono in particolare garantiti – ha precisato – la tutela

sociale della gravidanza e della maternità a parità di

trattamento con le cittadine italiane e la tutela della salute

del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del

fanciullo del 20 novembre 1989”.

EQUIPARAZIONE – “Sottolineo inoltre – ha proseguito Gallera –

che l’art. 35 del Testo Unico non prevede la gratuità delle

prestazioni erogate dal SSN ai cittadini non iscritti al SSN, ma

al comma 4 prevede che le prestazioni siano erogate senza oneri

a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi

di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di

partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il

cittadino italiano”.

“Dunque l’esonero dalla partecipazione alla spesa – ha concluso

il responsabile del Welfare lombardo – va applicato in tutti i

casi in cui si applica per i cittadini italiani. In linea di

principio le prestazioni sanitarie rese a Stranieri

Temporaneamente Presenti che sottoscrivono una dichiarazione di

indigenza sono a carico del Ministero della Salute, per le

gravidanze in particolare è stanziato un fondo apposito che ogni

anno viene ripartito tra le Regioni in proporzione ai ricoveri

per gravidanza trasmessi nel flusso delle Schede di Dimissione

Ospedaliera”.